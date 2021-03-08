近年来，围绕 “30+” 女性题材的综艺及影视剧爆款频出，带动了社会大众对 30+女性群体的重新审视与关注。屏幕中，30+姐姐们撕掉标签、无惧年龄，活出了大家憧憬的样子。但明星光环对普通人的参照有限。现实生活中，30+女性是什么样的呢？在这个 3.8 节，每日互动个推大数据深入洞察了 30-44 岁的 “姐姐群体”，从婚育状态、消费特征、兴趣偏好、媒体表现等丰富维度，立体还原了 “姐姐们” 的群体画像。

一、30+姐姐的画像底色：婚否？育否？有房否？

30 岁，往往是女性年龄的一道分水岭。步入这个年龄的女性，常常需要面临很多 “人生大事” 的抉择。数据显示，不管是在结婚、生子、买房还是其他事情的选择上，越来越多的 30+女性将决策权掌握在自己手里，自信地为自己的选择买单，让生活更有底气。

一线城市的30+姐姐更愿意生 “二胎”，其中广州最敢生

很多女性到了 30 岁，人生面对的阶段性命题就会落在婚姻和生育这两点上。每日互动个推大数据显示，不少 30+姐姐开始加入到二胎阵营中，处于二胎状态的比例是全量女性该特征占比的 3.42 倍。在城市分布上，生活在一线城市的 30+姐姐们更倾向于怀二胎，她们中有 “二胎父母” 特征的占比相比同年龄段的小镇女性（这里的小镇是指三四线及以下城市）更高。

有意思的是，北上广深四个一线城市中，广州 30+姐姐群体相比较另外三个城市更愿意生二胎，有 “二胎父母” 特征的占比是北上深 30+姐姐该特征占比的 1.94 倍。

30–44岁女性群体有房比例高，六成 30+姐姐计划买二套房

随着独立生活欲望的加强和经济实力的积累，越来越多的 30+女性选择自己买房，拥有一套写有自己名字的房子，既是安身立命之本，也为以后未知的生活增添了底气。

根据 58 同城、安居客发布的《2020 年女性置业报告》，有八成女性计划 5 年内购房，六成 30 岁以上女性计划买二套房。而在资金来源方面，四成女性计划独立买房，把买房的决策权掌握在自己手中。每日互动个推大数据显示，30-44 岁女性群体有房比例是全量人群该特征占比的 1.69 倍。

二、30+姐姐的消费观：精打细算会理财，重视家庭和教育

对于 30+姐姐来讲，家庭和孩子是她们最放不下的两大牵挂。尤其在职场女性数量越来越多的当下，30+姐姐要在多重身份之间切换，既要应对职场压力，又要操心家人的吃穿用度，同时还要为孩子的学习成长投入大量时间和精力。在没有硝烟的 “人生战场”，30+姐姐如何所向披靡？

30+姐姐 “财商 “高、会炒股，主导家庭消费决策

《中国女性消费调查报告》显示，中国四分之三的女性管控着家庭的资产配置和理财决策。每日互动个推大数据的洞察结果也表明，相比全量女性，30-44 岁女性的 “家庭主购者” 特征明显，TGI 值为 1.27。她们主导着大部分家庭消费，家里的钱是用来投资理财，还是买买买，30+的姐姐们拥有更大的决策和支配权。

根据每日互动个推大数据洞察结果，30-44 岁女性的投资理财偏好比 30 岁以下及 45 岁以上的女性群体都更加明显。

值得一提的是，我们通过每日互动个推大数据还洞察到一个有趣的点，相比其他年龄段的女性，30-44 岁的姐姐们更敢于尝试高风险和高收益并存的股票交易，“财商” 了得。

30+姐姐精打细算会过日子，小镇女性在家庭消费上更具话语权

在家庭消费方面，30-44 岁女性表现得相当 “精明”。一方面，她们讲究生活的品质，也追求服务的效率，对能及时送货到家、主打新鲜特色的生鲜配送类 APP 尤为热衷，“盒马”“叮咚买菜”“京东到家” 等 APP 的活跃度均高于全量女性。同时，她们也很会过日子，擅长精打细算，“什么值得买”“拼多多”“京喜” 等比价团购类 APP 的活跃度相对全量女性更高。30+的姐姐们在消费方面理性又克制，懂得花最少的钱为家里买到最适合、最高性价比的产品。

洞察过程中，我们还发现一个有趣的点：和 30-44 岁的大城市女性相比，30-44 岁小镇女性的消费能力虽然相对弱些，但她们的 “家庭主购者” 特征更明显，是大城市 30-44 岁女性该特征占比的 1.91 倍。由此可见，小镇姐姐在家庭消费上更具话语权。

一线城市宝妈重视少儿英语培训，小镇宝妈成作业辅导担当

在一个有娃的家庭里，孩子的教育是 30+宝妈们生活的一大重心。每日互动个推大数据显示，相比同年龄段的男性群体，30-44 岁的女性在孩子教育方面投入更多。面对日益剧烈的竞争环境，不少宝妈从孩子的学前阶段，就开启 “鸡娃” 模式，陪伴孩子一路升级打怪。都说时间是最宝贵的，但宝妈们在孩子身上花费的精力、投入的时间却是无价的。

我们还从更细分的城市维度，对 30-40 岁年龄段宝妈们的教育现状进行了洞察。我们通过数据发现，一线城市 30-44 岁的宝妈们 “学前教育” 属性更明显，也更重视培养孩子的英语交流能力，会频繁使用 DaDa 英语、VIPKID 等少儿英语培训类 APP；30-44 岁的小镇妈妈则是 “中小学教育” 特征更加明显，快对作业、作业帮等作业辅导类 APP 的活跃度更高。

三、30+姐姐的价值观：享受生活小确幸，追求更好的自己

“ 问我多少岁，不如问我走过多少风雨和山水”。在孩子和家庭之外，很多 30+姐姐们并未将 “自我” 落下。她们积极上进，努力优雅，更在乎活出自我和丰富内在。

30+姐姐学习和保养均不松懈，“里子 “和 “面子” 两手抓

学习一门外语、做好身材管理、搞好 “面子工程”……每日互动个推大数据显示，30-44 岁的女性并没有放松自我提升和对美的追求。她们注重自我投资，不断汲取知识丰富自己，“英语培训”“成人教育” 等特征比同年龄段男性更加明显，TGI 值分别为 1.87 和 1.45。30+姐姐的 “美容美妆” 和 “减肥” 属性也比较显著，她们热衷保养，注重保持身材。在医美越来越普及的当下，不少爱美的 30+姐姐尤其是一线城市的姐姐们，会更乐意试上一试，她们的医疗美容类 APP 活跃度较高，其中新氧医美的活跃率达 40.80%。

30+姐姐爱看书也爱 “消除”；小镇姐姐更爱漫画，喜欢游戏里竞速

每日互动个推大数据显示，相比全量女性，30-44 岁女性更喜爱 “电台” 这种伴随性媒介，对 “听书” 偏好明显。在上下班的路上打开荔枝 FM、樊登读书、喜马拉雅等 APP，抓紧短暂的闲暇时光追正在更新的广播剧、听一本经典小说或回味一首老歌，她们懂得在生活的柴米油盐和锅碗瓢盆之外，享受真正属于自己的小时光。

同时，每日互动个推大数据显示，30+姐姐们的 QQ 阅读、咪咕阅读等阅读类 APP 的活跃度也比较高。在其他阅读偏好方面，我们发现，相比更喜欢看 “新闻资讯” 的一线城市 30+姐姐们，小镇姐姐更偏爱漫画以及轻松搞笑类的内容。在妈妈、妻子的多重角色背后，小镇姐姐仍然怀有一颗粉红色的少女心。快看漫画、爱奇艺漫画、漫画岛、布卡漫画、哔哩哔哩漫画，是她们经常会打开使用的漫画类 APP Top5。

在碎片化的闲暇时间里，30+姐姐们更倾向玩相对轻松的休闲益智类游戏来放松身心，贪吃蛇大作战、开心消消乐等 APP 的活跃度均高于男性。相比一线城市的 30-44 岁女性，小镇姐姐们更热衷竞速类游戏，兴趣 TGI 值为 1.43。在平静的小镇生活里，她们创造着属于自己的速度与激情。

30+姐姐热衷户外游，一线城市 30+姐姐更爱周边游和出境游

每日互动个推大数据显示，30+姐姐们的 “户外” 偏好也比较显著，是全量女性该特征占比的 1.5 倍。这个年龄段的女性多是 “中学生家长”，她们偏好户外运动的原因或许和孩子有关，希望带孩子去户外亲近和探索大自然，以增强孩子的好奇心和身体抵抗力。我们还对不同城市姐姐们在旅游方面的偏好做了更细致的洞察。我们发现，一线城市的 30+姐姐更加热衷周边游和以港澳台为代表的出境游，TGI 值分别高达 14 和 8。去外面的世界看一看，寻找自己的诗和远方，30+姐姐们洒脱又肆意。

30，仅仅只是一个数字而已。每个女性都可以自由去定义 30+的样子。通过每日互动个推大数据对 30-44 岁女性们的细致洞察，我们发现：30+姐姐们经济独立，底气十足，有软肋更有盔甲，从家庭和职场中突出重围，努力活得精致、过得潇洒。她们不受年龄束缚，正在勇敢地诠释人生的更多可能性。

谨以此报告献礼这个 “3.8 节 “，祝每一位女性节日快乐！