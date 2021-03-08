3 月 8 日，华为面向全球正式发布 “女性开发者计划”（HUAWEI Women Developers 简称 “HWD”)。该计划致力于赋能女性开发者创造改变世界的应用和工具，为女性开发者提供包括职业发展、专业技术在内的机会和平台，激励更多女性加入科技创新的领域。

该计划通过华为开发者联盟官网，面向全球女性开发者开放申请。申请页面点此看。

华为相信，在数字时代，可以从教育和培训赋能等层面为女性提供更多的机会与支持，使得她们在当前的数字经济中具有最根本的竞争力，助力推动社会融合发展，打造包容、多元社会。华为公司高级副总裁陈黎芳表示：“我们相信女性当然能够引领技术创新，我们希望通过华为女性开发者项目，让更多女性发挥自身的聪明才智和独特价值，展现自身的领导力，帮助我们的世界变得更加美好。”

“女性开发者计划” 将为全球女性开发者开设与技术创新及职业发展相关的课程培训，邀请各领域的专家，分享最前沿的技术和工具，并基于场景提供动手实验和演练的机会。华为还将在开发者联盟平台打造女性开发者专属社区，并组织一系列线上和线下活动。

华为耀星计划还将为女性开发者开设专属激励，扶持并鼓励女性开发者创新、创业。另外，潜力应用、优质应用的女性开发者将有机会参与获得该项目相关宣传支持，以及华为官方活动邀约。

目前，华为已经在爱尔兰、阿根廷、孟加拉、肯尼亚、南非等多个国家开展女性数字技术赋能项目。华为的 “未来种子” 等 ICT 培训项目的参与人数中，女性学员的参与比例均超过 30%。