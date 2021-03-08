“女性” 可谓是一个常提常新的话题。

提到化妆师，你想到的一定是女性，那么程序员？你的答案一定是：男性。你可能不知道，在科技史上第一位女程序员竟是一位柔美的女性，她叫埃达。

随着数字化新浪潮袭来，越来越多的女性加入到工程师、程序员的队伍中来，她们正利用科技杠杆来打破常规和传统。

最近，有机会接触到了这样一群人，她们来自国内首家互联网保险公司——众安保险。走进她们，第一次亲密接触到了，在保险行业数字化浪潮之下那一份柔美。

聊起数学，她们两眼放光；说到代码，她们心有波澜；但谈到自己时，她们却变得词穷。

科技工作赋予了她们 “女程序员”“女工程师” 的群体标签，同时，社会关系也赐予了她们 “女儿”“妻子”“母亲” 等名字。

她们身上有一股力量，是科学的独有气质，更是踏在数字时代鼓点之上，平凡岗位上的不凡。

（一）平凡的热血

死宅、单身、格子衫、蓬头垢面…… 这或许是大家对程序员的刻板印象。而女程序员呢？

第一次见她，是一个明丽的午后。她坐在电脑前，长发垂肩，埋头于一行行 “天书” 似的代码中。待她转身，眼前并非脑海里想象的木讷，没情趣，取而代之的是，一张精致的脸蛋，淡淡的妆容，一付珍珠设计的耳环，卡其色宽松的毛衣，搭配一条黑色冬裙。

由于身材纤细，丝毫察觉不出，她是一位刚休完产假的妈妈。

同事们亲切地叫她 “帅姐”。

5 岁，帅姐开始定居德国，从小对数学敏感且热爱，求学之路也顺风顺水，牛津数学系毕业，曾经从事过咨询、精算工作。

后来，因为爱情，帅姐选择回国发展。目前，她是众安保险的算法工程师，主要工作是基于大数据、算法来建模，以应用于营销、承保、核保、核赔、客服等保险环节。

作为一位新晋宝妈，为了平衡工作和生活，帅姐说，她正在升级打怪，不断地调整和适应。

交谈中，帅姐的语速平缓，偶尔会停下来思考。可谈到行业时，她却娓娓道来，明显感觉到她内心的起伏。

“如今，大数据、算法、云计算等触手可及，如线上买菜、订餐、打车都已常态化，相信人们也习惯享受这些数字化带来的累累硕果”，她的声音变得上扬。

“与生活服务相比，保险的场景更为低频，但保险就像生活中的一把保护伞，在国外几乎人均有 5、6 张保单的保障。相信，随着科技力量注入保险业，在中国也能够达到这样的保障水平。” 帅姐对未来保险行业充满期许。

阳光洒在她的脸庞上，一颦一动，那双精致的耳环时不时折射光芒，能够清晰地感受到，一颗赤诚之心。

在我看来，这是平凡的热血。

说到 “热血”，我们习惯把它和战斗联系起来，它应该是激昂的战斗，刺激的冒险。殊不知，热血并不一定如此，它可以是散见于工作中的日常，可以是上千行代码，是需要不断验证的模型，是大数据的层层拆解与分析。

热血的关键在于，它能够使人沸腾，令人向往。

保险可以网上买，省去了繁琐的代理人沟通；保险可以 “无接触” 理赔，一个视频电话，全流程 5 分钟搞定；承保可以自动化，基于技术驱动的保险承保只需数秒完成……

有的已实现，有的已在路上。

保险数字化变革的结果会令人振奋，过程迸射的是，平凡的热血，不凡的力量。

（二）有温度的事儿

“我也曾经问过自己，什么样的产品才有温度，什么是保险的温度？在众安 6 年多的工作中，我慢慢触碰到了答案。” 亚娟如是说。

亚娟是一名数据工程师，也是众安的老员工。在入职众安之前，她就职于蚂蚁集团。

亚娟说，喜欢互联网企业扁平化的组织架构，也欣赏 “做事” 的文化价值观。正因为，这样的组织氛围，中后台的数据部门才能与业务紧密结合，在跨部门共创中，可以最大化地挖掘保险科技的价值。

保险数字化运动，离不开场景的依托，离不开 “保险+” 生态服务体系的建构。

而众安保险是行业内最早布局保险新生态的企业之一。

从保险出发，众安布局了健康、生活消费、消费金融、汽车以及航旅五大生态场景。同时，它还布局直营渠道，通过移动 APP、小程序、公众号等自建平台，以及第三方开放平台作为用户入口，连接五大保险生态新场景。

正是基于这一创新模式，亚娟在众安的 6 年多中，有机会 “轮岗” 到几乎所有业务部门，用她的话说，一路走，一路看，一路见证。在众安，她看到了相信的力量，看到了保险科技给众安，给行业带来的变化。

大数据、人工智能、算法等保险科技如何赋能保险价值链，效果几何？

比如，碎屏险。

碎屏险并非众安首创，但是能够做到盈利的却不多，而众安的碎屏险能够盈利。

众安的制胜之道何在？

答案是，其大数据风控能力。这款产品能够智能地识别用户等级，如果是新机用户投保，甚至可以免验机，实现半分钟在线投保。如果是非新机用户，也有一套快捷的投保方式，比如对着镜子拍照上传等。

因为这些创新能力，众安碎屏险得到了市场的认可，据了解，2020 年双 11 期间这款产品实现保费收入近 2000 万，从去年 6 月份上线，在不到半年的时间里，累计销售量已超过 122 万份。

可见，众安碎屏险的胜利，是基于大数据、算法等保险科技的坚持和不断投入的胜利。

创新的步履不停。

在亚娟眼里，众安是互联网保险行业最具产品创新能力的企业。聊到产品，她如数家珍，众安首创退货运费险之后，还是成为了百万医疗险的鼻祖。目前，众安国民医保尊享系列历经 5 年，完成 19 次迭代升级，从标准体到慢病体，逐渐覆盖更多人群和家庭。

众安医管家连接了 900 家三甲医院超 2000 名专业医生，为用户提供一站式 “医+药+保” 闭环；与支付宝合作无忧保、全家保家财意外综合保障产品，已服务近 100 万家庭；推出宠物险，可实现 100％在线投保理赔，并与国内超 7000 家知名宠物医院合作。

“我一直认为保险要做的是正能量的事情，所以保险为解决用户的问题而生，要满足用户的需求，这才是有温度的最好诠释。” 亚娟如是定义。

作为 “当事人”，亚娟见证了一款款产品从最初的想法到设计、定价到投入市场的全过程，一个模型项目，从数据分析、迭代到复盘、优化的打磨过程，所有这些，都是以 “用户为中心” 来做。

可知，保险的 “温度” 取决于两个维度，一是科技能力；一是企业价值观所决定的道路和方向。

采访亚娟当天，正好是她和团队的 “无忧保” 项目荣获公司 CEO 奖的颁奖仪式，“科技驱动，无限突破” 是众安对此款产品的颁奖词。

（三）看见的力量

她，80 后宝妈，除了围着孩子转，就是围着代码转，她说，感恩时代，能够融入其中，见证一个行业的进化。

她，80 后，单身一族，闲时宅在家里追综艺，她说，感恩时代，庆幸自己踩在行业数字化的鼓点上。

她，90 后，一头快齐腰身的红头发，偶尔会将自己从代码、数据中抽离出来，或自驾游于乡野，或蹦个极，她也说，感恩时代。当大数据、AI、算法不断成熟，在这个赛道的上升期，机会总留给往前冲的人。

“感恩时代”，即便身份和年龄各异，她们却不约而同地表示。

我相信，这源于一股力量。

数学是一种能够充分表达自然世界伟大真理的语言，而这群女程序员们，热爱这门语言，知晓这门语言，研究这门语言，并把其中的规律结合到业务中，一次次试错，复盘，优化，迭代，才成就了一个名字——创新。

这就是数字时代的魅力，也是数字时代的力量。

创新的起源往往不是一条简单的因果链，而是一张错综复杂的网络。而作为当事人，见证者，她们在努力打破传统。

90 后，徐晴说，大数据应用的一个前提是规模化，终极目的是为了实现降本增效，以及挖掘业务价值。

在传统保险的 “人货场” 中，它需要依靠大量的代理人来连接供需，是一种典型的 “三角” 模式，而有了大数据、算法、人工智能在后端做支撑，原来的三角链路可以简化为 “货找人” 的二元路径，即通过线上化的创新产品来连接人。链路的优化，降本增效自然水到渠成。

众安保险在 2020 年的这组数据可以作为参证：

智能营销方面：众安通过用户运营闭环的构建和智能算法推荐，众安自有平台用户留存率提升了 19％、助力保费提升了 122％。

智能客服方面：已覆盖公司 62％服务场景、智能 IVR 导航率达 97％、促进运营效能提升 108％。

智能理赔方面：以尊享为例，通过 1000 家医院数据直连，90％用户实现在线申请理赔、自动化理算达 90％，最快可秒级赔付。

数据或许是众安科技力的外化。

从物种进化论来看，在数字化浪潮之下，基因其实是非常重要的。

众安保险作为保险科技的龙头，其 “无界山 2.0” 系统是国内首个满足全险种保险生命周期管理的数字化业务中台，它以业务为驱动，整合全链条技术能力，使得 “核心+中台” 的架构，既能满足业务高速增长的需求，又能以高可复制性向行业输出先进技术能力。

一定程度而言，能够切入一个 “高级” 的赛道，或许在这个战场上也就具有先发之势。

保险数字化必定是汇流成河的过程，而她们因为相信，所以看见。

（四）科学的诗意

“良将如云，弓马殷实”，马云在创立阿里之初，他说这是他最大的梦想。很简单，要成事，先要有人。

看，众安有她们。

一个半世纪之前，埃达欣赏到了数字背后的美，并将其抽象成为符号，也就是今天的代码。

作为诗坛巨擘拜伦的女儿，埃达身上流淌着父亲浪漫的血液，同时，母亲让她从小接触的数学教育，又带给她一种理性之美。将艺术和科技完美结合，埃达成为了一个伟大时代的开篇人。

正如《创新者》一书所阐述，数字时代的创新者，来自那些能够将人文和科技联系在一起的人。

这不就是科学的诗意吗？

走进众安的女工程师群体，一边是女性气质的柔美；一边是科技力量的大气磅礴。这不也是诗意科学的剪影吗？

商业不应该仅限于市场上飘红的数据，它更应该是一个组织、一群人，为正能量的事情而奋斗；科技不应该仅限于代码，它更应该与生活融合，与人文碰撞，以创造更多的奇迹。

在数字化浪潮之下，人工智能训练师、在线学习服务师、数字管理师、健康照护师等一波波新职业从无到有、快速生长，成为新技术、新业态、新模式蓬勃发展的注脚，显示出中国经济社会发展的巨大活力。

而她们，在这股潮流中，独特且坚毅。

在女神节到来之际，向她们致敬！