达达集团公布了 2020 财年第四季度及全年财报。报告显示，达达集团第四季度总净营收为 20.158 亿元人民币，同比增长 69.9%；净亏损为 5.344 亿元人民币，相比之下上年同期的净亏损为 5.418 亿元人民币；不按照美国通用会计准则的净亏损为 4.196 亿元人民币，相比之下上年同期的净亏损为 4.781 亿元人民币。

2020 年，达达快送的配送订单量为 11 亿单，相比之下 2019 年为 7.538 亿单。京东到家 2020 年的总交易额（GMV）为 253 亿元人民币，与 2019 年的 122 亿元人民币相比增长 107.0%。

在截至 2020 年 12 月 31 日的 12 个月内，达达活跃消费者人数为 4130 万，相比之下 2019 年为 2440 万。

“我们非常高兴在 2020 年第四季度再创佳绩。随着达达集团旗下双平台的市场份额不断提高，我们的行业领先地位得到进一步巩固。” 达达集团创始人、董事会主席兼 CEO 蒯佳祺表示，“步入 2021 年，秉持 ‘万千好物即时可得’ 的愿景，达达集团将继续为赋能合作伙伴而加大技术投入，扩大用户基数以抓住巨大的市场机会，尤其是在下沉市场中。”

“我们在第四季度再次实现了强劲的业绩表现，营收同比增长强劲，盈利能力持续改善。” 达达集团首席财务官陈兆明表示，“依托达达集团不断升级的赋能能力，我们很高兴与零售商和品牌商持续深化合作伙伴关系。在达达集团多样化的产品服务和卓越的消费体验推动下，我们的用户基数保持了强劲的增长势头。我们经历了显著的规模效应提升，将继续专注于发展和优化技术创新能力，并吸引更多用户群体。”

达达集团 2020 财年总净营收为 57.4 亿元人民币，与 2019 财年的 30.997 亿元人民币相比增长 85.2%；净亏损为 17.052 亿元人民币，相比之下 2019 财年的净亏损为 16.698 亿元人民币。不按照美国通用会计准则，达达集团 2020 财年净亏损为 11.680 亿元人民币，相比之下 2019 财年的净亏损为 14.202 亿元人民币。

达达集团预计 2021 财年第一季度总营收将达 16.10 亿元人民币到 16.60 亿元人民币之间。