北京时间 3 月 9 日，全球知名智能影像品牌 Insta360 影石发布拇指防抖相机 GO 2。这款相机轻便小巧，搭载 FlowState 防抖科技，搭配多样磁吸配件，可以解放双手，无感拍摄平稳流畅的第一人称视角视频。配合 AI 自动剪辑，GO 2 可一键出片，让用户省心省力，做生活的记录者，随时随地分享美好。

Insta360 影石 GO 2 官方标配售价为 1798 元，内含相机及多功能充电盒、磁吸挂绳、转向支架、简易夹等配件，现已上架 Insta360 影石官方商城、天猫旗舰店、京东旗舰店及京东自营（京东小魔方）。更有小黄人联名版即将发布，定价为 1998 元，敬请期待。

无感穿戴，打造沉浸式第一视角

GO 2 机身仅有拇指大小，重量仅 26.5 克，拥有 32G 内置内存，随身携带零负担；搭载 Insta360 影石特有的 FlowState 防抖科技，面对跑步、骑行等运动场景也能稳稳记录；亦或安装在 FPV 穿越机上，拍摄极速飞行时的酷炫画面。

GO 2 配备多种磁吸配件，帮助用户解放双手，以不同的视角记录生活。可变身穿戴式相机，轻松拍摄富有沉浸感的第一人称视角视频；亦或安装在任意平面，捕捉多种新奇视角，拍摄创意大片。

高清画质不妥协，尽享拍摄乐趣

GO 2 搭载与常规运动相机同样大小的 1/2.3 英寸传感器，可导出 1440P 高清视频，单机续航达 30 分钟，单段拍摄时长升级至 15 分钟。支持 HDR 录像，提供移动延时、慢动作、延时摄影等创意拍摄模式。搭配镜头保护镜，GO 2 可实现 4 米防水，更有水下色彩还原功能，一键调整白平衡，真实还原水下缤纷。

一盒多用，续航升级

GO 2 多功能充电盒全新升级。拍摄时，相机搭配充电盒续航时间累计可达 150 分钟。充电盒还可作为蓝牙遥控器，控制相机拍摄、调整相机设置，更能伸展背部支架成为一个迷你三脚架，无需外拍沉重设备，减负出行。

丰富主题模板，AI 剪辑省时省力

搭配 App，GO 2 可通过 AI 剪辑自动识别和组合素材中的高光片段，并根据画面节奏灵活配乐、迅速出片，还提供了生活、旅游、运动等多种主题模板。剪辑完成后，用户可选择不同比例导出成片，一键分享到不同社交平台。

小黄人 IP 跨界联名，萌力十足

除标准版本外，Insta360 影石此次还推出小黄人联名版，以电影《小黄人大眼萌》中的斯图尔特为原型，采用专属黄蓝配色，镜头设计仿若小黄人的大眼镜，让相机化身为小黄人，萌趣来袭。

Insta360 影石创始人刘靖康表示：“一直以来，我们都希望帮助大家更好地记录和分享生活。拇指防抖相机 GO 2 能够解决拍摄设备繁重、剪辑困难等痛点，让用户随时随地记录和分享。未来，我们也将不断进行产品及技术创新，为广大用户提供更加优质的影像体验。”