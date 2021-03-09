LG Innotek 近日宣布，与微软签订了共同开发 Asure 云用 3D 感测零部件 ToF（Time of Flight，飞行时间距离测定）模块的谅解备忘录。

ToF 模块通过照射被摄体的光线反射所用的时间计算距离，是识别物体立体感与空间信息、移动等的最尖端零部件。将该模块安装于智能手机或车辆等，可实现生物认证或动作识别、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）等功能。

通过签订协议，LG Innotek 以 3D 感测模块的技术力为基础，开发微软的 Asure 云平台用 ToF 模块，并为微软的独家供应商。该产品计划今年 6 月量产。

微软将提供开发 ToF 模块所需的独家 3D 感测软件技术与 Asure 云平台，还会支持由开发新服务所需的硬件及软件公司、系统整合企业所构成的协作体系。

同时，两家公司还计划积极合作挖掘新客户。LG Innotek 与微软计划大力开展吸引健身、健康管理、制造等各领域客户的合作推广活动。

本协议是微软为加速扩大 Asure 云技术而首先向 LG Innotek 提出的。为软最近致力于挖掘 3D 摄像机与云平台相结合的新服务模块，进一步扩大客户群。

两家公司期待通过协议可加快汽车、健身、健康管理、流通、物流领域云服务的开发速度。

例如，在汽车中应用与云关联的 3D 摄影机，可实现无人驾驶、驾驶员监测、自动停车等；在健身领域，可用于运动动作、移动等的精密测定；在健康管理领域，可用于患者的姿势及体型测定、机器人手术、跌倒感应等；在制造领域，还可通过监测作业人员的移动及动作预防产业灾害。在流通/物流领域，可用于库存管理、防盗、分析顾客动线等。