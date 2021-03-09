3 月 9 日，荔枝发布了 2020 年第四季度及全年财报。财报显示，荔枝 2020 年第四季度营收 4.2 亿元，同比增长 15%，环比增长 16%。2020 年全年净收入为 15 亿元人民币，同比增长 27%。

季报显示，荔枝 2020 年第四季度毛利为 1.19 亿元，相比去年同期的 6440 万元同比增长 85%。第四季度毛利率提升至 28%，去年同期为 18%，2020 年第三季度为 25%。非通用会计准则统计口径下的净利润第四季度为 541 万元，去年同期为亏损。

荔枝 2020 年非通用会计准则统计口径下的净亏损为 3140 万元，去年非通用会计准则统计口径下的净亏损为 1.33 亿元。

荔枝 2020 年第四季度平均移动端月活跃用户数为 5840 万，2019 年第四季度为 5190 万，2020 年第三季度为 5620 万。

对本季度荔枝的综合表现，荔枝创始人兼 CEO 赖奕龙表示，“本季度，在海外市场的拓展和平台整体技术能力的进一步提升下，我们由声音社交、播客内容以及音频社区组成的音频生态系统取得了不错的业绩表现。”

在声音社交方面，荔枝旗下有布局声音社交产品 Tiya，2020 年 10 月全面进入美国市场后，荔枝很快在美国进入社交排行榜的前 4 名。据此前致股东信中介绍，目前 Tiya 的用户遍及全球 200 多个国家。Tiya 的推出极大加强了荔枝在线音频生态系统中的声音社交布局。

在内容方面，荔枝继续加强并丰富内容供给，第四季度新增音频内容约 2000 万条；另一方面，荔枝推出了旗下全新移动端应用荔枝播客，为用户提供播客内容，旨在通过精选播客内容吸引用户，并触达更广泛的用户群体。荔枝全面布局车载音频市场并与国内车企合作，包括小鹏汽车、广汽传祺、广汽埃安，和车载智能平台，包括比亚迪的汽车智能网联系统 DiLink、以及依托华为终端云服务打造的智慧车载云服务解决方案——华为 HMS for Car。

针对音频社区方面的表现，赖奕龙表示，“我们相信，打造以音频为核心的 UGC 社区的关键是持续推动用户的参与和互动。2020 年第四季度，荔枝月均总互动次数达到 33 亿次 ，创下历史新高。同时移动端月活跃用户数同比增长了 13%。”

对于荔枝在未来的发展，赖奕龙总结称，“在 2021 年，我们将继续全球化战略，促进声音社交业务的发展，增强内容服务，并通过先进的技术赋能我们的音频社区。”

荔枝代理首席财务官鲁成方在季报中表示：“在第四季度，尽管疫情影响仍然持续，我们的财务业绩仍然超出了管理层预期，全年收入增长 27%，突出了我们的增长趋势。此外，得益于我们努力提高运营效率以及我们留住并吸引用户的增长策略，我们的盈利能力在第四季度全面提升，同时实现非美国通用会计准则下的盈利。随着 2021 年的顺利进行，我们将努力为我们的股东带来长期价值。”