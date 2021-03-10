手机游戏玩家等来了华硕的腾讯 ROG 游戏手机 5。为了满足玩家的个性化需求，华硕发布了腾讯 ROG 游戏手机 5、腾讯 ROG 游戏手机 5 Pro 和腾讯 ROG 游戏手机 5 幻影，提供暗影黑及幻影白两种配色。背面还有复古的炫彩矩阵设计，呈现出混色独特色彩。

腾讯 ROG 游戏手机 5 Pro 则统一选取暗影黑配色，并配置 16+512GB 存储方案，背部配备了两个触发腰键，背盖搭载混色 ROG 个性视窗。腾讯 ROG 游戏手机 5 幻影，采用幻影白配色，不仅同样拥有双腰键设计、支持 PMOLED 纯色 ROG 个性视窗，而且更是全球首款搭载 18GB RAM 的手机。

新品全系搭载高通最新一代移动处理器——高通骁龙 888 5G 移动平台，全新一代 Kryo CPU 主频高达 2.84GHz，同时，手机 RAM 采用 LPDDR5，达到 USF3.1 标准，数据传输速率惊人。矩阵式液冷散热系统可实现超低温感。全系搭载 E4 发光材质的三星 6.78 英寸 144Hz AMOLED 屏幕，原生 300Hz 触控取样速率带来极致流畅的游戏体验。腾讯 ROG 游戏手机 5 Pro 和幻影版在前代产品 2×2 肩键的基础上，再增加两个自定义实体按键，解锁六指新姿势。

X 模式基于底层优化的专属加速引擎，使腾讯系游戏加载、运行顺畅如飞；支持 65W Hyper Charge 快充技术的 6000 毫安超大电池，续航更持久；索尼 IMX686 传感器领衔的 3 摄系统满足多场景拍摄需要，指向性麦克风可消除背景噪音，带来完美的视频语音质量。双控手柄 3、炫光智能保护壳、ROG 降临 2 入耳式游戏耳机在内的配套装备也在发布会上亮相，进阶点燃炫酷游戏激情。

最后是价格部分，ROG 游戏手机 5 提供了暗影黑和幻影白两种配色，其中 8+128GB 售价为 3999 元，12+128GB 售价为 4299 元，12+256GB 售价为 4699 元，16+256GB 售价为 4999 元；ROG 游戏手机 5 Pro 提供暗影黑配色，以及 16+512GB 存储组合，售价为 7999 元；ROG 游戏手机 幻影则提供了幻影白配色，18+512GB 存储组合，售价为 8499 元。