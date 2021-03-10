3 月 10 日，默安科技宣布完成超 1 亿元人民币 C 轮融资，由云锋基金领投，金沙江创投跟投，航行资本提供独家财务顾问服务。

默安科技表示，本轮融资将主要用于欺骗防御体系、开发安全体系等下一代安全体系核心组件的创新技术研发、产品矩阵完善、全国业务拓展以及优秀人才招募等方面。

默安科技成立于 2016 年，是一家云计算时代的新兴网络安全公司。公司总部位于杭州，目前已经在北京、上海、广州、深圳等一线城市，以及全国大部分省份完成营销与服务网络的战略布局。

默安科技下一代安全体系的核心目标，是帮助客户建立面向实战的积极主动防御体系，终极梦想是实现 security by default，即默认的安全。在安全运营层面，默安科技已经形成体系化的战略战术战法三大能力，根据不同业务场景、网络架构和防护目标帮助客户建立基于欺骗技术的主动防御体系；在安全开发层面，自主研发的安全开发解决方案可提供一套完整 “产品+服务+工具” 的 SDL/DevSecOps 全流程方案，帮助客户在应用上线前消灭高危漏洞、业务安全风险等在内的安全问题，从源头上治理安全问题。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。