OnePlus 联合创始人裴宇的新创企业 Nothing 公布了概念设计——Concept 1。渲染图展示了 Nothing 的设计理念，该公司将于今年夏天发布的真无线耳机可能会参考此设计。Nothing 在一个月前还宣布获得了来自 Alphabet 风投部门 GV（前身为 Google Ventures）的 1500 万美元融资。

Concept 1 由该公司的设计负责人 Tom Howard 设计，他也是 Nothing 合作伙伴 Teen Engineering 的设计副主管。顺带一提，Nothing 此前还买下了「Android 之父」Andy Rubin 的 Esssential 品牌。

Concept 1 体现了 Nothing 设计理念的 3 个要素：轻巧、易用、永不过时（weightlessness, effortlessness, and timelessness）。该公司同时表示，其灵感来自「祖母的烟斗」。

单从渲染图来看，Concept 1 的透明外壳辨识度的确很高。除此之外官方就没有公布其他细节了。如果你对 Nothing 的第一款产品感兴趣的话，不妨期待一下定于今年夏天亮相的首款真无线耳机产品。