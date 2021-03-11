3 月 11 日，国内电子签名服务商法大大宣布完成 9 亿元 D 轮融资，此轮融资由腾讯领投、众为资本、大钲资本跟投。值得注意的是，腾讯也是法大大 C 轮融资领投方之一。

法大大创始人兼 CEO 黄翔表示：“法大大聚焦于电子签名应用及电子文件签署全流程服务，将法律与前沿技术结合助力产品创新，持续为客户及用户创造价值，并进一步拓展更广泛的生态合作网络，联合伙伴推动电子签名在各领域的规模化应用。”

新冠疫情无疑也提高了电子签名的市场认知和使用意愿。以法大大为例，2020 年初疫情爆发期间，法大大平台日均用户注册量为往年同期的 8 倍，峰值更达 20 倍。

与此同时，法大大迅速响应市场，与腾讯联合，在企业微信、企点紧急上线电子签名轻应用，以支持疫情下企业合同的线上便捷签署；在地产行业，法大大将其电子签名产品嵌入各地产商的线上售楼系统，让地产客户足不出户就能买房，助力各大地产商在疫情期间屡屡刷新销售记录；在政务领域，法大大助力包含湖北在内的六省市场监督管理局，快速上线电子签名应用，实现了业务的全线上办理。

面对激增的市场需求，法大大持续加大对产品研发的投入：自创立之初起，法大大便不断完善电子签名产品及服务体验，其既有便捷的一站式 SaaS 产品，也有面向企业 IT 系统及业务系统的开放 API 产品，同时提供混合云产品以实现合同文件的本地化存储和更深度的企业流程管理。

公司团队在法律科技创新上的实践包括：最早推出区块链电子合同产品，强化产品的安全性及可信度；打造先进的合同智能管理系统，全方位提升企业法务效率；率先与在线仲裁机构、互联网法庭、公证处、司法鉴定中心进行数据及系统的对接，为业界提供完善的在线争议解决法律科技方案，实现证据实时保全、争议纠纷快速裁判；目前法大大电子合同在全国近 13 0 家法院的实际判例中被采信，成为业界可查司法判例最多的电子签名服务商。

2019 年，法大大全资收购山东云海安全认证服务有限公司（云海 CA），成为业内唯一一家全资拥有 CA 牌照的互联网电子签名公司，进一步强化了签名服务的安全性及底层能力，并提升了服务的连续性。

目前，已有腾讯、微软（中国）、SAP、携程、美团、爱奇艺、华润置地、建发集团、海尔、富士康、徐工集团、京东方、山鹰国际、南方航空、蔚来汽车、时代中国、迪卡侬、周大福、牧原集团、齐鲁制药、济南能源集团、泰康拜博、华南师范大学等超过 3000 家国内外企业及机构选择使用法大大，实现其业务及合规的数字化升级。

法大大也是国内最早进行生态布局的电子签名服务商，除腾讯外，目前法大大还与微软（中国）、SAP、金蝶、广联达、明源云、致远互联、有赞等国内外大型企业服务平台建立系统级生态合作，提升产品被集成能力。以地产生态链数字化服务商 “明源云” 的合作为例，双方目前已共创 3200 个地产项目，调用的电子签章量已超百万。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。