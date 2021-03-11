OPPO 正式拿出了开春的旗舰机型，Find X3 系列，显然是准备将市场上的其它对手拉下马，可谓用料十足。

作为色彩影像旗舰的 Find X3 系列搭载了首个全链路 10bit 色彩引擎，首次将 10bit 贯穿拍摄、编码、存储、解码、显示各个环节，实现了真正的 10 亿色的完整体验，带来 64 倍于传统手机的色彩表现力，为用户记录最细腻的色彩并且做到最精准的还原显示。其中，Find X3 系列是首个广角镜头、超广角镜头和长焦镜头均支持 10bit 色深影像的智能手机，帮助用户在各种场景下都能拍摄出 10 亿色彩的出众画面。

Find X3 系列创新地搭载了 10 亿色双主摄，这是行业首款超广角和广角传感器规格完全一致的影像系统，两颗传感器均采用 OPPO 与索尼联合开发的旗舰级 IMX766，具备 1/1.56 英寸感光面积，让用户可以无需考虑摄像头的主次之分，任意选择都可以拍摄出最佳的画质。

这也是旗舰级的 IMX766 传感器首次应用于超广角摄像头，配合 OPPO 自研的自由曲面镜片，在实现 110.3°的超大原生视野的同时，最大限度地解决畸变问题，让 Find X3 系列能够提供目前最强大的超广角拍摄能力。Find X3 还创新地搭载了行业首个 60 倍显微镜头，能够呈现出肉眼无法看到的微观世界，如鲜花的纹理或用户的皮肤状态等。

视频拍摄能力在 Find X3 系列也得到了大幅的提升，满足更多专业级应用场景。全新推出的电影模式支持 4K 分辨率+BT2020 色域+10bit 色深的 HDR 视频拍摄，并支持 log 拍摄，大幅提升视频画质并支持更大的后期创作空间。在 HDR 视频录制的基础上，OPPO 还联合微博和 B 站首次打通手机端的 10bit HDR 视频上传、编辑和播放，帮助用户一站式地轻松制作和分享顶级质量的 10bit HDR 视频。

Find X3 系列的 10 亿色臻彩屏首次支持了 10bit 原生显示，能够还原令人惊叹的色彩精准度。配合 QHD+分辨率的 6.7 英寸屏幕尺寸，Find X3 系列可以呈现最为卓越的显示效果。Find X3 系列的屏幕也获得了专业评测机构 DisplayMate 的 A+评级，并在细项评分中保持 12 项纪录。

此外，Find X3 系列首次支持了 120Hz 智能动态帧率，可以实现在 5-120hz 范围内无感调节 120 档刷新率，根据用户的使用场景自动适配屏幕刷新率实现流畅且省电的效果。相比上一代产品，搭载智能动态帧率的 Find X3 的屏幕功耗最多降低 46%，亮屏状态下续航延长多至 43 分钟，让用户可以无压力地畅享 10 亿色 120Hz 臻彩屏带来的感官升级。

OPPO Find X3 还搭载了自研的 O1 超感画质引擎，为用户带来 VIP 级别的画质享受。O1 超感画质引擎支持将 480P 视频画质超清增强至接近 960P 效果。此外，HDR 视频画质增强还支持将主流视频平台上的 SDR 视频渲染成接近 HDR 视频的效果。

Find X3 系列共有镜黑、凝白、雾蓝、宇宙摩卡四款配色。Find X3 系列还首发 OPPO 自研 O-Sync 超频响应技术，可以将游戏中屏幕与处理器间同步频率提升至 3 倍，此段延迟从 30-40ms 降低到 5-10ms，目前已经适配 QQ 飞车、王者荣耀、和平精英和使命召唤。此外，Find X3 系列还搭载最新 ColorOS 11.2 系统，通过更多人性化的创新体验，将高端旗舰手机的体验推进到新的高度。

OPPO Find X3 系列提供 Find X3 Pro 和 Find X3 可选，采用一致的一体化外观设计，并且标配 10 亿色双主摄和 10 亿色 120Hz 智能动态臻彩屏。Find X3 Pro 搭载骁龙 888 移动平台， 8+256GB 版本售价 5,499 元、12+256GB 售价 5,999 元、16+512GB 售价 6,999 元。Find X3 搭载骁龙 870 移动平台， 8+128GB 售价 4,499 元，8+256GB 售价 4,999 元，即日起接受预订。