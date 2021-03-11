Sensor Tower 公布了 2021 年 2 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名 Top 30，详细内容如下：

出海收入 Top 30 榜单

本期米哈游《原神》移动端海外吸金超过 1.17 亿美元，稳居中国手游海外收入冠军宝座。上市 5 个月来，该游戏海外收入均保持在 1 亿美元之上。排名方面则越发强势，本期晋升海外移动游戏畅销榜第 2 名，超越《Roblox》，仅次于《Pokémon GO》。在移动游戏市场，《原神》是罕见的同时获得东西方玩家喜爱的产品。在日本，《原神》位列 2 月手游畅销榜第 6 名，在韩国和美国分列第 7 和第 8 名。

正值上市 5 周年庆典的 IGG《王国纪元》继续保持上个月强劲的增长势头。2 月该游戏跻身海外手游畅销榜第 10 名，使得 Top 10 中，国产手游达到三款，这无疑是中国手游出海的又一个里程碑。

2 月初，悠星网络在日本市场发行《碧蓝档案》(ブルーアーカイブ)。本期该游戏吸金超过 2200 万美元，并空降榜单第 13 名。在日本市场，由于《尼尔》手游 (NieR Re[in]carnation) 和《赛马娘》(ウマ娘) 在 2 月陆续上线，市场竞争分外激烈，但《碧蓝档案》仍位列当地手游畅销榜第 13 名。

在消除手游赛道，Magic Tavern《Project Makeover》和三七互娱《Puzzles & Survival》排名分别较 1 月前进 1 位和 5 位。随着这两款游戏的加入，中国厂商在海外 Puzzle 手游的收入占比从 2020 年 2 月 2.5%，提升至 9.2%。过去一年，Puzzle 手游在海外市场的收入仅增长了 25%，但中国厂商在这一赛道却实现了 368% 的年增长。

榜单之外，灵犀互娱《三国志·战略版》Q1 相继登陆中国港澳台、东南亚和韩国市场。本期该游戏海外收入近 1300 万美元，位列中国手游海外收入榜第 31 名。由于三国题材在韩国同样拥有庞大的粉丝群，目前来自韩国市场的日流水已逼近中国香港。

出海下载量 Top 30 榜单

Magic Tavern《Project Makeover》以超过 1000 万次下载蝉联榜首。去年 11 月上市以来，该游戏累计获得超过 5700 万次下载，是同期全球下载量最高的消除手游。在美国和日本，该游戏分列同期手游下载榜第 2 和第 3 名。

虽然《英雄联盟》手游于去年 Q4 陆续在日韩、东南亚和欧洲等地上市，但海外 MOBA 手游霸主《无尽对决》依然表现强劲。2 月该游戏获得近 640 万次下载，相较 1 月增长 10.8%。在海外 MOBA 手游最大的市场东南亚，该游戏位列手游下载榜榜首。2016 年 9 月上市至今，该游戏在全球 App Store 和 Google Play 累计获得近 4 亿次下载，其中 67% 来自东南亚市场。

本期首次进入榜单的产品为 Joypac《ABC Runner》和 Mantour Studio《Block Puzzle 2021》。