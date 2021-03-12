中国灵活就业已涉及 2 亿多人，用工单位和 “打工人” 的权益由谁来保障？

3 月 11 日国务院总理李克强在两会后的答记者问中提到：“现在中国的灵活就业正在兴起，已经涉及到两亿多人。有的人一人打几份工，很辛苦，所以我们应该给他社保补贴，特别是要用机制性的办法来解决可能出现的职业伤害问题，给他们提供基本的权益保障。这也有利于灵活就业市场更加健康、稳定地向前发展。”

作为全国首家互联网保险公司，众安保险近日推出首个线上日保障型雇主责任险产品。不同于过去年保单的模式，众安保险寄托其科技能力，做到 “上班打卡保障责任开始、下班打卡保障责任终止”，保单 T+0 生效，为灵活就业提供灵活保障。灵活保障离不开众安保险科技力的支撑。众安保险通过科技驱动极致用户体验，从投保、核保、理赔等各个环节，通过 AI 大数据等技术，落地用户精准画像、智能核保核赔等服务，结合产品规则和用户实际情况不断提升用户体验。

在保障范围方面，众安雇主责任险日保费低至 2 毛，最高保障 80 万元。众安雇主责任险覆盖了身故残疾、医疗费用和误工费这三大类。雇主责任险指的是被保险人所雇佣的员工在受雇过程中，从事与保单所规定的与被保险人业务有关的工作，而遭受意外或患与业务有关的国家规定的职业性疾病，所致伤、残或死亡，被保险人依法应承担的医药费用及经济赔偿责任。

随着 “灵活用工” 的兴起，企业和人才之间往往没有正式全职劳动关系，随时使用、随时停止的模式，对人才来说，存在潜在的职业伤害；从用人单位来说，缺乏基本的权益保障。众安推出的日保障型雇主责任险有效解决了这一问题：对于用人单位来说，众安雇主责任险能有效分摊企业用工风险，为员工工作期间人身安全加一层保障。特别是众安保险本次推出的按日保障模式能够最大程度节省用工单位的用人成本。此外，雇主责任险可以税前抵扣，进一步降低企业的成本，小成本撬动大保障，响应国家给中小型企业减负的号召。