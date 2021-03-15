移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2021 年 1 月中国厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

2 月出海发行商的榜单整体变化不大，绝大部分发行商都是榜单上的常客。其中，恭喜 CMGE（中手游），从榜单外急速上升到第 28 名，跃升了 13 位之多。这主要得益于 1 月底在海外市场发布的 IP 大作《新射雕群侠传之铁血丹心》。这款作品选择优先在港台上线，一经上线就分别迅速跃升到香港与台湾市场畅销榜的前 5 名。在 2 月甚至多天排在游戏畅销榜单的第 1 名。这款产品在出海产品榜单中也跃升到海外收入 30 强。通过 App Annie 数据观察到，这款游戏也已开放了美国和加拿大市场以做测试，由此可见欧美市场将是下一步的主战场。

其次，龙创悦动和龙腾简合均较上月排名增长 2 名。龙创悦动的《守望黎明》和龙腾简合的 Revenge of Sultans 在 2 月收入较 1 月均有大幅提升。特别是在其主要收入区域，前者是美国，后者是中东。由此可见 SLG 产品的长线和精细化运营是重中之重。天游网络 2 月的名次稳定不变，来源于多款产品矩阵的贡献，两款三国产品仍旧发光发热的基础上，又在台港澳和新马地区新发了《新仙侠：起源》这款仙侠产品，成功进入台湾地区畅销榜单前列。

从单款产品来看，除了 CMGE（中手游）的新作外，跃升最多的为三七互娱的《末日喧嚣》, 网易的《明日之后》和阿里游戏的《三国志战略版》。1 月的榜单中《末日喧嚣》这款产品跃升了 9 名，2 月又跃升 7 名，可以看出三消+策略的混合玩法持续爆发。根据 App Annie Game IQ 的分类可以看到三消+策略的益智战斗玩法已排在 2020 年全球收入的细分玩法的前 10 名。三七互娱提早布局这个品类，已有 2 款产品排在此细分玩法的前 10 名。