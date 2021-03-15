3 月 15 日，全球知名科技视觉品牌缔铠仕（disguise）宣布，在凯雷投资集团的大力支持下，将迎来新的发展阶段。此次合作将进一步巩固缔铠仕作为全球视觉内容制作和交付 “平台中平台” 的领先地位，以满足不同规模、不同地点的用户需求。

过去五年里，缔铠仕成长迅猛，在引领沉浸式音乐会和现场活动潮流的同时，更一跃成为 xR（扩展现实）行业的市场领导者以及电影电视虚拟制作领域的核心厂商。仅去年一年就在全球 35 个国家搭建 150 多座 xR 舞台，将 xR 技术运用于 200 多场活动。

对于刚刚入围《金融时报》“2021 年增长最快的千家企业” 的缔铠仕而言，来自凯雷投资集团的支持正逢其时。作为全球最大、最多元化的投资集团之一，凯雷管理的资产高达 2460 亿美元。通过此次合作，凯雷将持有缔铠仕的多数股份；Epic Games 也将持有公司的少数股份。以首席执行官 Fernando Küfer 为首的缔铠仕员工保留了大量少数股份，创始人 Ash Nehru 仍是其中最大的股东。现有的私募合作伙伴 Livingbridge 也将继续投资这一交易。

凯雷投资集团在传媒和技术行业拥有丰富经验，可充分发挥其全球网络和资源优势推动缔铠仕在虚拟制作、xR、现场活动、固定装置和电视演播等领域实现进一步增长。凯雷欧洲区董事总经理、技术顾问团队联席主管 Michael Wand 将加入缔铠仕董事会。Wand 先生之前曾参与 The Mill 和 Foundary 等投资项目，目前还兼任数字化事务所 DEPT 等媒体技术公司的董事会成员。

“虚拟制作市场预计将迎来大幅增长。随着 LED 视觉体验需求日趋旺盛，我们相信缔铠仕将凭借独特的优势抓住这一机遇，扩大市场份额。通过与缔铠仕管理团队的合作，凯雷希望充分发挥我们在媒体技术企业发展方面的丰富经验，助力缔铠仕成为全球行业领导者。”

——Michael Wand，凯雷欧洲区董事总经理、技术顾问团队联席主管

Epic Games 将持有缔铠仕的少数股权，从而继续巩固双方之间的良好合作。基于真实性实时图像引擎（如 Epic 的 Unreal Engine 虚拟引擎）的虚拟制作技术，以及面向虚拟环境沉浸式表演者的 LED 基础设施，正受到越来越多制作和演播公司的欢迎。

近日，缔铠仕被《星期日泰晤士报》评为 “出口企业两百强”，在榜单中名列第 98 位。与凯雷的合作将进一步加快公司的增长步伐，使缔铠仕得以专注于海外市场拓展、长期创新，为客户提供更好的产品及服务。

“回首来路，我们充满自豪；展望未来，我们满怀激情。凯雷对我们下一阶段的发展愿景有着透彻的理解，并和 Epic 一起积极致力于推动虚拟制作和 xR 舞台领域的创新。能与之合作，我们深感荣幸。通过与凯雷的合作，无论是缔铠仕，还是客户和社区，都将迎来一个更加光明的未来。”

——Fernando Kufer，缔铠仕首席执行官