近日，深圳市洞见智慧科技有限公司（简称 “洞见科技”）完成 Pre-A 轮融资，金额在数千万元人民币级别。本轮投资由元起资本领投，飞凡创投及包括心元资本在内的多个前轮投资人跟投。

动点科技之前报道过，洞见科技于去年 8 月底完成约 2000 万元天使轮融资，由中诚信征信、心元资本和华道创投参与，资金将主要用于公司产品研发。

洞见科技成立于 2020 年 1 月，是由中国信用管理集团 “中诚信” 投资孵化，以安全多方计算、联邦学习、区块链等为核心技术的大数据智能科技服务商。

在产品方面，洞见科技于 2020 年 5 月发布洞见数智联邦平台的首个版本，公司逐渐地已经完成了 INSIGHTONE 平台（洞见安全多方数据智能平台）的产品矩阵构建。平台涵盖从数据资源管理到隐私计算引擎再到场景应用服务的三层架构，在匿踪查询、集合运算、联合统计与联合建模等方面取得了面向政务与金融的应用落地。

在技术方面，洞见基于金融业务的实际诉求，聚焦 “安全、性能、兼容” 三个特性，一是推出无第三方（NTP-FL）联邦学习技术，解决多方联合建模中的第三方可信风险问题；二是推出快速联邦学习技术，相比开源算法有数十倍的速度提升，解决多方联合建模中的性能问题；三是通过 MPC+FL 的双计算引擎，适配不同计算场景，并在一定标准内支持异构计算框架之间的互联互通。

在商业化层面，洞见以中诚信的信用生态资源为基础，持续拓展市场化数据资源基于隐私计算的新型合作模式，并且在对接地方政府数据资源方面，取得了实质性进展。在客户开发方面，洞见与中诚信保持战略协同，聚焦政务、金融、保险三类客户，落地实际案例已达数十个。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。