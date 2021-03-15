近日，积加宣布完成 3000 万元 Pre-A 轮融资，本轮融资由云启资本领投、拙朴资本及战略资源方跟投。资金将用于市场体系搭建、产品与服务升级、高端人才引进等。

积加成立于 2017 年 12 月，前期聚焦于年销售额过亿的中大型精品卖家，基于中大客户群成熟的商业模式持续推动积加 SaaS 的快速迭代，这一战略帮助积加成为领先的 SaaS ERP 解决方案。

该公司表示，这是其首次对接资本市场，资本化进程或将进一步加速。

谈及本轮融资，积加创始人兼 CEO 张华俊表示：“ERP 本质就是管理体系，积加 ERP 涵盖了产品、运营、供应链、组织流程、业财一体化等企业经营管理活动的全方位应用场景，为跨境电商卖家的数字化经营管理提供了一站式的解决方案。积加的核心价值观是成就客户，我们必须懂客户、懂行业，成为客户的顾问，甚至能引领客户在业务上持续地成长，让入门级的卖家成长为专业的卖家，让专业的卖家成长为超级大卖家。自对接资本以来，我们迅速搭建市场与服务体系，销售业绩实现了数倍增长。未来，积加将一直保持企业活力和生命力，开拓国际化视野、精耕产品、完善服务，打造行业标杆的解决方案，致力成为跨境电商企业首选的 SaaS 服务商。”

积加创始人兼 CEO 张华俊曾在跨境电商企业 Anker 担任 IT 部门负责人，曾主导了 Anker 内部 ERP 开发工作。

近期，积加新推出了面向中小微客户群的轻量级 SaaS 产品，帮助他们快速提高店铺运营效率、提升管理和决策能力。同时为了给用户提供更及时、周到和专业的服务。2021 年，积加将在深圳、广州、杭州、厦门、武汉等城市增设运营中心，持续加大高能级城市布局，逐步实现全国二线以上城市覆盖。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。