根据 Sensor Tower 公布的商店情报数据，2021 年 2 月腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.5 亿美元，相较 2020 年 2 月增长 16.2%，重回全球手游畅销榜冠军宝座。其中，66.5% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美国市场的收入占 7.4%，来自沙特阿拉伯的收入占 3%。

腾讯《王者荣耀》以 2.18 亿美元的收入位列榜单第二名，相较 2020 年 2 月增长 57.2%。来自中国 App Store 的收入占 95.6%，泰国版本贡献了 1.6%。

榜单前五另外 3 款游戏为米哈游《原神》、Niantic《Pokémon GO》，以及《Roblox》。

Niantic《Pokémon GO》本期收入达到 1.24 亿美元，相较去年同期增长 95%。今年 2 月 20 日，该游戏推出 Pokémon GO Tour: Kanto 活动，玩家可在 1 天内捕捉 150 款精灵。活动当天，《Pokémon GO》吸金 1060 万美元，是该游戏上市至今单日收入最高的记录之一，仅次于 2016 年 7 月 29 日（1330 万美元）。

在纽交所上市之前，《Roblox》又迎来丰收的一个月。2 月其移动端收入超过 1.01 亿美元，比 2020 年 2 月增长了 84.8%。截至 2 月底，该游戏在全球 App Store 和 Google Play 的累计收入已达到 25 亿美元。