苏州、深圳等地已经开启数字人民币（e-CNY）试点，让消费者通过数字人民币钱包 App 在指定商户消费。而随着进一步推广，数字人民币在 B2B 支付领域也有了新进展。据中国新闻网报道，3 月 15 日，辽宁省大连市两家燃油贸易企业通过数字人民币支付方式在航运产业数字平台上完成一笔燃油交易的结算业务，这是中国首笔用数字人民币来实现 B2B 的支付结算。

据介绍，此次 B2B 线上平台试点项目上线试运行，是由中国邮储银行联合大连德泰控股有限公司、辛特数字科技集团共同合作开展，企业通过在航运产业数字平台—海联商城上进行数字人民币支付，完成了上述首笔数字人民币的对公结算。

报道指出，相对以往企业用资金作为流通载体，数字人民币可为企业提供全流程的数据展示，数字人民币的流转为企业提供了实时路径和画像，这为企业经营者提供了及时的决策依据。另一方面，数字人民币加速了企业资金流转的效率，在产业层面上提升了企业生产效能。