3 月 16 日，国内办公 IT 基础设施服务商易点租宣布完成超 5 亿元人民币 E 轮融资，由源码资本领投，经纬中国、云时资本和某主权基金跟投。据了解，本轮资金将主要用于核心技术研发与创新，提升数字化服务能力，扩大城市与区域深度覆盖，完善产品和生态建设。

同时，易点租正式宣布品牌升级为 “易点云”，持续深耕 “办公云” 行业，推动中国办公室 IaaS（基础设施即服务）发展。截止到目前，易点云设备算力池在管设备近 100 万台，累计服务企业客户近 5 万家。

易点云创始人兼 CEO 纪鹏程通过类比被社会广泛认知的公有云形态，解释 “办公云” 时表示：“企业 IT 算力分两类：服务器算力和 PC 算力。服务器算力主要服务企业外部客户，PC 算力服务企业内部员工。企业采购虚拟服务器服务，云服务商以服务器算力为核心构建算力池，通过软件系统最大化利用算力池的算力，称之为 ‘公有云’；企业采购实物 PC 终端服务，云服务商以 PC 终端算力为核心构建算力池，通过软件系统和再制造工厂最大化利用算力池的算力，称之为 ‘办公云’。”

从 2015 年起，易点云构建了算力运营能力。自研了高效算力调度的系统集群，保障设备算力的高效率应用，空置率长期低于 5%；易点云拥有全世界唯一的 PC 再制造工厂，自研多种软件、硬件和工艺工序，把 PC 的高可用状态延长至 7 年以上。同时，易点云的 IT 服务体系将企业 IT 问题的解决时效控制在 2 小时以内，实现了算力终端的高可靠性。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。