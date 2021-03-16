根据 Sensor Tower 公布的最新数据，Supersonic《Join Clash 3D》2 月在全球 App Store 和 Google Play 获得近 2700 万次下载，蝉联全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了 36.5% 的下载量；其次是巴西，占 6.5%。

Zynga《High Heels》以 2440 万次下载排名第 2。印度是下载量最大的市场，占 23.3%；其次是美国，占 20.3%。

排名前五的另外 3 款游戏依次是 Lion Studios《Girl Genius》，、Garena《Free Fire》和 InnerSloth《Among Us》。

由于收购了土耳其超休闲游戏厂商 Rollic Games，Zynga 成为本期唯一一家拥有 2 款手游入围 Top 10 榜单的厂商。除了《High Heels》，另一款入围产品是《Blob Runner 3D》，本期获得 1420 万次下载。2 月 Zynga 旗下手游在全球共获得 8050 万次下载，是该发行商下载量最高的月份。

Square Enix《尼尔》手游（NieR Reincarnation）2 月上市之后，连续 6 天称霸日本 App Store 手游下载榜。截至 2 月底，该游戏获得近 400 万次下载，吸金 2240 万美元，成为主机/PC 游戏改编手游的又一个成功上市案例。