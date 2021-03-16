3 月 16 日，极飞科技宣布完成由高瓴创投投资的超 3 亿元人民币 C++ 轮融资，华兴资本担任独家财务顾问。高瓴创投此次的投资，是对去年 11 月极飞科技获百度资本、软银愿景基金、创新工场等机构 12 亿元人民币融资的追加投资。由此，极飞在半年时间内，刷新了中国农业科技领域最大笔融资记录。

极飞科技是全球规模最大的农业无人机公司，服务面积超过 6.2 亿亩次。极飞科技先后推出了农业无人机、农业遥感无人机、农业无人车、农机辅助驾驶设备、农业物联网和智慧农场管理软件六大产品线，贯穿农业生产的各个环节。极飞的愿景是，构建一个满足人类未来 100 年发展需求的农业生态系统，让全世界的人们都能获得充足、丰富和安全的食物。

在备受疫情影响的 2020 年，极飞科技的业务仍以 253% 的速度增长。极飞科技创始人兼 CEO 彭斌表示，“今年极飞在市场上表现强势，从极飞科技 2020 年度大会至今，新品订单量已经达到去年同期的 2.5 倍。借助此次高瓴创投的投资，极飞将进一步加大研发投入，开发更多农业机器人装备，助力乡村振兴，为人类构建无人化农业生态系统，保障世界粮食安全。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。