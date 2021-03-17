据 Financial Times 报道，字节跳动、腾讯和其他国内科技公司正在测试新工具，以绕过苹果的 App Tracking Transparency 隐私保护功能，继续在未获用户允许的情况下追踪他们。

报道称，一款名为 CAID 的跟踪和识别 iPhone 用户的新工具，正在由国内科技公司和广告协会测试。根据 Financial Times 获取到的一份开发者指南，其中提到了 CAID，建议广告客户「如果用户的 IDFA 不可用，则可以使用 CAID 来代替。」

IDFA 是苹果使用的一种系统，用于查看哪些用户点击了广告以及下载了哪些应用程序。在接下来的几周内，该公司将为用户提供更多隐私控制权，每款应用程序都必须先询问用户是否要被跟踪以获得更好的广告体验（也就是你将能看到更贴合你兴趣点的广告）。

据称，接近腾讯和字节跳动的人士证实，两家公司正在测试 CAID 系统，但两家公司均拒绝向 Financial Times 置评。

苹果应该不会允许任何例外情况发生。该公司此前发表过声明，称「App Store 的条款和指南同样适用于全球范围内的所有开发者，包括 Apple。」

但是，据该报道援引知情人士的说法，如果苹果采取行动，这将为其中国公司带来麻烦。