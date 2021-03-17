工信部日前宣布，针对 2021 年中央广播电视总台 “3.15” 晚会曝光的内存优化大师、智能清理大师、超强清理大师、手机管家 Pro 四款 App 欺骗误导用户下载、违规处理个人信息等问题，其已第一时间组织开展技术检测，查实相关问题，已要求主要应用商店予以下架，并组织北京、天津、上海、广东四省市通信管理局对涉事企业主体进行调查处理。

在前期专项整治行动中，工信部针对存在欺骗误导用户下载问题的 App，责令整改 300 款、公开通报 37 款、下架 3 款；针对存在违规处理个人信息问题的手机管家、内存优化、垃圾清理类 App，责令整改 75 款、公开通报 20 款、下架 1 款。

同时，工信部高度重视互联网应用适老化工作，根据国务院《关于切实解决老年人智能技术困难实施方案》相关要求，已于 2021 年 1 月启动 “互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，首批指导 158 家老年人常用的网站和 App 完成改造，针对 “强制广告多、容易误导老年人” 问题，要求改造后的 App 版本不再设有广告插件。

工信部表示，下一步将加强专项整治，突出整治群众反映强烈的问题，严厉查处各类违法违规行为，加大曝光和处置力度；完善制度标准，会同相关部门尽快出台《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定》，进一步完善个人信息保护标准体系，推动出台相关行业标准、国家标准；加强技术手段建设，运用人工智能、大数据等新技术新手段，大幅提升全国 App 技术检测平台自动化检测覆盖范围和检测深度；加强行业自律，督促企业进一步强化个人信息保护红线意识，将用户权益保护作为企业发展的生命线，为广大用户营造更安全、更健康、更干净的 App 应用环境。

据悉，工信部已连续两年开展 App 侵害用户权益专项整治行动，重点整治包括 App 违规收集使用个人信息、欺骗误导用户下载在内的四方面十大类问题。截至 2021 年 3 月，共完成 73 万款 App 的技术检测工作，连续发布 12 批次对外通报，责令整改 3046 款违规 App，下架 179 款拒不整改的 App。