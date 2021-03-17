北京时间 3 月 17 日，拼多多发布 2020 年第四季度及全年财报：

截至 2020 年底，拼多多年活跃买家数达 7.884 亿，成为中国用户规模最大的电商平台。

四季度，拼多多 APP 平均月活跃用户数达 7.199 亿，单季新增 7650 万。

截至 2020 年底，拼多多年成交额（GMV）为 16676 亿元，同比增长 66%。

四季度，拼多多营收增长 146% 至 265.477 亿元，全年营收增长 97% 至 594.919 亿元。

非通用会计准则下（Non-GAAP），拼多多四季度归属于普通股股东的净亏损为 1.845 亿元，全年归属净亏损为 29.65 亿元，均较上一年同期大幅收窄。

同一天，拼多多董事长黄峥发布 2021 年度致股东信，宣布董事会已批准其辞任董事长，由联合创始人、现任 CEO 陈磊接棒。黄峥表示，辞任董事长后，个人名下股票将继续锁定 3 年不出售。自己将结合个人兴趣，致力于食品科学和生命科学领域的研究，并着眼于拼多多未来的长远发展，“去摸一摸 10 年后路上的石头”。

用户规模接近 8 亿大关

财报显示，截至 2020 年底，拼多多年活跃买家数达 7.884 亿，较上一年底的 5.852 亿同比增长 35%。

作为连接国内供给和需求的主要平台之一，在 “双循环” 新发展格局的带动下，2020 年，拼多多累计新增活跃买家超 2 亿，其中四季度新增 5710 万。

以用户规模计，创立不足 6 年的拼多多，已经发展成为中国最大的电商平台，初步实现了服务中国最广大用户的目标。

月活跃用户数方面，2020 年第四季度，拼多多 APP 平均月活跃用户数达 7.199 亿，单季净增 7650 万。去年下半年，拼多多月活用户数累计新增 1.51 亿。

拼多多用户规模和粘性的高速增长势头，延续至了 2021 年。据 QuestMobile 报告，今年春节期间，拼多多日活跃用户首次登顶行业第一，其间，拼多多人均单日使用时长同比增长 25.9%，在日活过亿的 APP 中增速最快。

2020 年，在用户大规模增长的情况下，拼多多活跃买家年度平均消费额增长至 2115.2 元，较上一年同比增长 23%。

受益于用户规模和用户平均消费额的双双强劲增长，2020 年，拼多多平台交易额攀升至 16676 亿元，较上一年同比增长 66%。

国家统计局数据显示，2020 年，全国网上零售额同比增速为 10.9%。上述数据表明，拼多多在万亿元 GMV 的基础上，增速依旧 6 倍于行业平均水平。

在近 8 亿用户的共同推动下，以 “拼” 为核心的新消费业态，正由中国消费市场传导至流通侧和供给侧，推动包括农产品分销、品牌建设等在内的传统模式发生变革，使得平价高质的商品，成为内需消费的主流，有效满足了中国最广大用户对于美好生活的需求。

拼多多 CEO 陈磊表示：“6 年前，我们就看到，移动是必然趋势。因此，在全球主流消费互联网公司中，我们是唯一一家专注于移动体验的公司。移动互联网从根本上改变了人们互动的方式。这种移动变革如今正在摧毁物质世界和数字世界之间的 ‘墙’。”

季度营收增长 166% 全年营收接近翻倍增长

财报显示，2020 年第四季度，拼多多实现营收 265.477 亿元，较上一年同比增长 146%，全年实现营收 594.919 亿元，较上一年同比增长 97%，接近翻倍增长。两项数据均大幅高于市场预期。

拼多多营收增长主要源于在线营销技术服务收入的强劲增长以及新增商品销售所产生的收入。四季度，平台在线营销技术服务收入为 189.22 亿元，较上一年同比增长 95%。2020 年全年，拼多多在线营销技术服务收入为 479.538 亿元，较上一年同比增长 79%。四季度，平台商品销售收入为 53.578 亿元。

对此，拼多多创始人黄峥在致股东信中表示，疫情等原因加速了内部业务和管理的迭代。拼多多从一个纯轻资产的第三方平台，开始转重，新的业务在拼多多内萌芽并迅速成长，这催生、锻炼了新一代的管理者。“是时候逐步让更多的后浪起来塑造属于他们的拼多多了”，在黄峥眼中，拼多多已从 3 年前 “刚上小学的小孩” 迅速成长为 “正进入青春期的少年”。2018 年上市时，黄峥就曾在致股东信中表示，拼多多是一个公众机构，它为最大的用户创造价值而存在。它不应该是彰显个人能力的工具，也不应该有过多的个人色彩。“希望今天我退董事长会有助于这位少年独立成人”。

四季度，拼多多在仓储、物流及农货源头进行新一轮重投入，但在强劲营收的带动下，该季经营仍基本达到盈亏平衡。非通用会计准则下，平台四季度归属于普通股股东的净亏损为 1.845 亿元，对比上一年同期为 8.15 亿元。全年归属于普通股股东的净亏损为 29.65 亿元，对比上一年同期为 42.658 亿元。

从营收构成看，拼多多依旧践行商家端 “0 佣金” 和 “0 平台服务年费” 的策略。按照行业普遍现行标准，2020 年，仅 “0 佣金” 政策就帮助商家节省了超过 800 亿元的资金成本。

依托日益繁荣的生态体系，四季度，拼多多的现金流维持稳健增长。平台当季运营现金流为 149.466 亿元，全年实现运营现金流 281.966 亿元。

截至 2020 年底，拼多多持有现金及现金等价物及短期投资 870 亿元，对比 2019 年底为 411 亿元。

投身基础理论 探索科研 “无人区”

2020 年，在 “双循环” 的新发展格局下，拼多多先后推出抗疫助农、助力外贸企业转内销等系列举措，并与中国各制造业主产区深化合作。此外，平台还通过直接投资商家和用户的方式，刺激内需、提振消费，使得用户能够购买到性价比极高的各类品牌商品。

此外，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多持续深入农业 “最初一公里”，与国内外多个顶级科研机构和院士专家等科研团队展开深度合作，在科学种植、农业物联网、无人温室、智慧农业等领域持续投入，希望帮助农民增收，助力农业升级。

2020 年，拼多多投入研发费用 68.917 亿元，较上一年同比增长 78%。平台研发占营收比例达 11.6%。

在农业科技的持续投入下，农产品及农副产品成为平台增长最快的品类。2020 年，拼多多来自农（副）产品的成交额为 2700 亿元，规模同比翻倍，占全年成交额的 16.2%，远高于行业 3% 左右的平均占比。

截至目前，有 1200 多万农业生产者通过拼多多对接全国的消费者，其中包括百万级建档立卡户。在今年脱贫攻坚战取得全面胜利的历史性时刻，拼多多也作为互联网企业代表，获颁 “全国脱贫攻坚先进集体” 最高规格表彰。

在致股东信中，黄峥把目光投向了十年后。他认为，行业竞争的日益激烈甚至异化，传统以规模和效率为主要导向的竞争有其不可避免的问题，必须在更底层、根本的问题上采取行动，在核心科技和其基础理论上寻找答案。

黄峥认为，要确保拼多多 10 年后的高速高质量发展，有些探索现在正当其时。作为创始人，黄峥希望结合自身兴趣，跳脱出来 “摸一摸 10 年后路上的石头”。

他在致股东信中举例展望了自己辞任董事长后将长期致力的科研领域。比如，通过对农产品种植过程的方法的控制，探索对马铃薯、番薯、西红柿等的潜在有害重金属含量进行可靠有效的控制，同时对其可能有的、有益的微量元素进行可控的标准化提升等。

“成不了科学家，但也许有机会成为未来（伟大）的科学家的助理，那也是一件很幸福的事儿”。黄峥表示。