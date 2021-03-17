3 月 17 日，音乐版权服务公司火花音悦（SparkMusic）宣布完成数百万元种子轮融资，投资方包括东湖天使基金、蓝港互动和唯猎资本等。本轮融资主要用于团队建设和产品开发。

火花音悦成立于 2020 年，隶属于武汉火花音悦科技有限公司，是一家专注于音乐商用解决方案、音乐版权管理及音乐作品营销的创新型服务科技企业。成立数月来，公司已与 Lynne Publishing、Sonic Librarian 等十几家音乐公司、厂牌，以及数百位音乐人签约，完成逾四十万首罐头音乐和数千首 vocal 流行音乐的一级代理曲库搭建。

同时，该公司在内容端搭建了更高效的音乐版权供应链，代理了音乐作品的全版权以及对授权的定价权，搭建了电商零售、代理、包年、买断等多种商业模型，最大化控制成本，帮助客户在同样预算下，能更快匹配适合的内容服务、获得更好的音乐体验。

火花音悦创始人陈鑫表示：“‘音乐创造价值’ 是火花音悦的价值观，让天下没有被埋没的好作品是我们的愿景。在中国音乐版权正版化的浪潮下，团队不仅致力于让消费者和企业用上更具性价比的内容，更重要的是帮助更多原创音乐获得收入，从源头上提升原创音乐的生命力和创造力，重振中国音乐产业的荣光。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。