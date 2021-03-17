如果需要一个词语对过去一年进行总结，变化或许会是首先出现在脑海中的词语。在它的背后，是越来越多的线上活动，是变幻莫测的市场环境，是日渐复杂的国际局势，也是更加剧烈的机遇和挑战。对出海企业来说，如何从这场严峻的变局时刻中找到突破点也就成为了其关键命题。

作为中国企业出海合作的重要线上平台，Twitter 在充满不确定性的 2020 年既见证了其中的种种趋势，同时也有了许多新的收获。Twitter 大中华区董事总经理蓝伟纶（Alan Lan）近日表示，回顾这段 “黑天鹅” 频发的特殊时期，波动的局面再度强化了 Twitter 作为全球最有影响力的对话平台的地位。“对于海外用户，不管是最新的金融、经济、体育、娱乐新闻，还是大家都关心的疫情、疫苗进展的信息，Twitter 始终是他们了解最新趋势的首选平台。”

与此同时，当疫情导致封城、线下活动受限时，如何借助有影响力的线上平台建立强有力、有长期信任度的数字化形象，也就成为了全球品牌包括中国品牌亟待解决的一大考验。“过去一年里，我们观察到全球市场包括中国出海品牌在建立线上品牌阵地、与受众进行深度互动的需求更大了。”

复盘去年 Twitter 协助中国企业出海的经验，他看到，其中最大的需求增长还是出现在游戏和跨境电商领域。“这个结论不难理解。因为疫情，大家只好在家里玩更多的手游、线上购物，‘宅经济’ 应势兴起，相关需求增加了。我非常钦佩中国出海企业把握到这个趋势，加快手游产品的迭代速度，并攻克跨境电商物流方面的挑战。”

“中国可能是第一个受到疫情影响的国家，但的确也是最先复苏的，并且能够更快地把中国优质产品推向海外，不仅包括手机游戏，App，还包括非常多的流媒体平台：虽然海外有 Disney+，HBO 和 Netflix，但国内我们也看到包括腾讯视频、哔哩哔哩、爱奇艺、芒果 TV 等在内的拥有高质量内容的流媒体在疫情期间展现了更强的出海力道。”

另一方面，基于 Twitter 对于平台用户和整体环境的观察，从 Twitter 本身的角度来说，可以发现随着居家时间增加，Twitter 用户会花更多时间看视频。根据去年 9 月的数据，Twitter 全球用户看视频的时间同比增长高达 75%，当消费者花更多的时间在家、刷手机时，消费决策也变得更为敏感，谨慎，对品牌力、信任力可能提出更高的要求。“因此，Twitter 认为，从长期来看，2021 年对全球，以及中国出海企业都是转型，甚至转守为攻的好机会。”

体现在具体层面，他认为，对于中国出海行业的早期领头羊——手游行业来说，去年一整年，全球手游用户量得到井喷式的增长，特别是中国的手游厂商，在传统市场比如欧美市场都取得了更大成功外，越来越多的国产手游在高含金量的市场有了更多发展，拓展了深度和广度。

“再一个是汽车行业，这也我个人非常感兴趣的行业。2020 年被称作是 ‘中国汽车工业出海元年’。不管是在中东新兴市场，还是北欧等使用新能源车比例更高的一些市场，都可以逐渐看到更多中国车企的身影。其中在中东市场，一汽携手 Twitter 首次发布了旗下的红旗、奔腾品牌，大幅提升了其在中东市场的知名度。接下来我们会持续关注并期待中国汽车品牌——无论是传统燃油车还是新能源车在各个市场的更好表现。

最近热门的领域还有金融科技。现在不管是金融、银行、保险、区块链还是投资领域，都有非常多颠覆性变革，以全新的方式，来满足消费者的需求；越来越多的零售商，一般消费者的投资者，也在加入这个行列。Twitter 在区块链和投资领域的讨论声量一直都非常高的。全球各种领袖，不管是投资银行还是投资人，都选择在 Twitter 上发表意见。通过分析各种推文，就能够对最新的趋势有所洞察。在区块链领域，今年 Twitter 的对话量就相比去年增加了 233% 之多，我们非常欣慰看到更新的、创新的科技能够在 Twitter 上持续得到消费者的关注。”

蓝伟纶强调，2020 年是一个非常关键的契机和转机，因此接下来面临的问题会是在疫情之下逆势增长的行业如何在长期保持成功。对于全球市场接下来会有怎样的表现，他预测，首先，2021 年可能成为 “体育大年”。今年可能会有奥运会，有欧洲杯，包括明年的冬奥会。Twitter 相信体育是最能激发海外用户热情的事件，譬如有 “美国春晚” 之称的超级碗，2019 年 38 位电视直播的广告主中，有 30 位在 Twitter 上同步投放，这些海外品牌非常了解如何巧妙借势观众最有热情时刻植入自身品牌信息。

“第二是游戏领域，我们看到了中国游戏品牌研发的速度跟质量在提升，也很期待未来中国出海的游戏企业能够打造更具全球影响力的 “IP”，就像马里奥、愤怒的小鸟等，“IP” 代表了一定的信赖度和品质，我们也希望国内这么多具备开发高质量游戏的企业能够持续朝着打造属于中国、属于全球的游戏 IP 的方向迈进。

电商也是同理，中国电商品牌的长期耕耘，已经在数据分析、现金流、物流等方面具有很完善的体系了。但从长期来说，如何在性价比之上，提升用户对于中国电商平台的忠诚度，还必须通过持续打造品牌的美誉度，信赖度。

最后是科技行业，包括汽车和手机行业。在去年，即使手机行业在一些市场遇到了挑战，但是在欧洲市场，东南亚市场，中国手机整体表现十分亮眼。我们也希望能够持续协助中国品牌夯实品牌的知名度、好感度、信任度，持续把拓展、提升、加深购买中国产品的用户层。”