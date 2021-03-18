3 月 17 日，实时互动云服务商声网 Agora 在北京举办主题为 “聚生态·扩声场” 的发布会，正式发布了 “Agora 创业支持计划”，声网 Agora 市场运营副总裁&合伙人曹璐在会上表示，声网将拿出 10 亿音视频分钟数，并聚合生态内的 50+合作伙伴、顶级创投基金、创业园区等机构，为实时互联网赛道的创业者提供覆盖技术、产品、市场、资本等各个层面的资源扶持。

10 亿音视频分钟数、50+合作伙伴、11 项资源扶持创业者

“Agora 创业支持计划” 主要面向实时互联网赛道的创业公司，在发布会上，曹璐分享了推出创业支持计划背后的思考，她认为，当下的互联网行业面临三个机遇：1、全球数字化变革的趋势下，5G、人工智能、RTC（实时音视频）等技术正在赋能金融、医疗、IoT 等行业，助力企业的数字化转型。2、新冠疫情加速了在线新经济的发展，通过实时互动等技术重构人们的生活方式，互联网行业呈现出 “线下生活向线上延展” 的趋势。3、互联网全球化趋势下，越来越多的企业选择加速业务的全球化发展。在这些趋势的推动下，实时互联网也迎来了快速发展的阶段，在教育、社交泛娱乐、医疗等行业涌现出了非常多的实时互动创新场景和创业者。

声网 Agora 市场运营副总裁&合伙人曹璐

而声网作为实时互联网赛道的赋能者，通过聚合声网服务各行业的经验提供的行业咨询、50+生态合作伙伴丰富的产品资源、每年与创投机构联合举办的 “实时互联网创业挑战赛” 打造声场，提供成长的土壤和环境，助力创业者低成本、高效率的进行创新创业。“Agora 创业支持计划” 覆盖了技术产品、市场营销、资本、业务支持四个层面的 11 项资源，几乎贯穿了创业初期的全生命周期。

技术产品支持：声网为每位创业者赠送每年 100 万音视频分钟数，并提供专属

的技术支持绿色通道，预计未来累计赠送的音视频分钟数将超过 10 亿。同时，声网云市场自推出一年多以来，在全球范围内已经吸引亚马逊云科技、360AI、Cocos、云知声、伯索云学堂、banuba 和 LearnCube 等超过 50 家生态合作伙伴的入驻，覆盖口语测评、PSTN、双师设备、版权音乐、美颜贴纸等一系列丰富的产品内容，这些合作伙伴也将为创业者提供不同额度的产品免费套餐包，帮助创业者低成本、高效的构建完整的实时互动场景。

资本支持：融资对创业公司至关重要，此次 “Agora 创业支持计划” 也将为优

秀的创业公司提供对接声网以及五源资本等多家顶级创投基金的投融资机会。

业务支持：在互联网全球化趋势下，对于有业务出海需求的创业公司，声网可

以提供出海业务运营发展方案的咨询。声网还联合了上海的杨浦创业园区、北京石景山创业园区为优质的创业公司提供 “指定办公位一定免租期或指定办公区租金优惠” 等资源扶持，减少部分初创企业在创业之初的成本负担。同时，未来声网将推出定期创业营活动，为创业者提供 Demo 项目学习和领域专家培训的机会。

市场支持：声网实时互联网大会（RTE 大会）经过六年的发展与沉淀已经成为

全球最大规模、最强专业性的实时互联网盛会，声网 RTE 大会也将为优秀的创业者提供品牌曝光、主题宣讲的机会。

目前 Agora 创业支持计划已在全球孵化项目约 30 家，将来声网会引入更多资源，不断扩充声场，为全球创业者提供更好的成长环境。

圆桌对话：声网声场如何最大化的扶持创业者？

本次 “Agora 创业支持计划” 发布会也邀请到了创业公司的代表：猿圈科技联合创始人赵云海、Vipsing CTO 黄君、伯索科技联合创始人徐勰；以及生态合作伙伴的代表：亚马逊云科技大中华初创生态业务负责人杨昆、360AI 影像事业部总经理张焰来到现场，共同见证 “Agora 创业支持计划” 的发布。

猿圈科技作为创业者的代表，首先在现场分享了 “Agora 创业支持计划” 能给创业者带来哪些具体的帮助。赵云海表示：猿圈是一个 AI 在线考试平台，将人工智能技术融入在线考试，并与语音识别、深度学习、智能分析等先进技术相结合，搭建严肃、公正的在线考试环境，并为在线考试各环节效率提升提供完整解决方案。在猿圈发展的过程中，声网在技术与产品方面给予了很大的支持，帮助我们低成本、快速的构建了完整的 AI 在线考试平台。

猿圈科技联合创始人赵云海

“‘创业支持计划’ 对猿圈带来的技术产品支持主要集中在三个方面：1、猿圈通过实时音视频（互动直播+语音通话+实时录制）技术监控每个考试人员的答题情况以及进度，声网每年赠送 100 万音视频分钟数能为创业初期节省一笔不小的开支。2、实时写代码、白板演示是猿圈在线考试/面试的重要场景，声网通过其 RTE 产品矩阵的环信与 Netless 也帮助猿圈一键接入了 IM 与互动白板。3、猿圈会通过 AI 技术对考生的情绪、心情、专注度等进行分析，利用 AI+分析音视频异常，解放人工审核，在这个场景中会用到语音转写、情绪识别、口语识别等产品功能，这些我们在声网云市场都找到了对应的产品，并实现了低成本的快速接入。” 赵云海说到。

此外，声网首席战略官魏珂与 Vipsing CTO 黄君、伯索科技联合创始人徐勰、亚马逊云科技大中华初创生态业务负责人杨昆、360AI 影像事业部总经理张焰等四位嘉宾也在现场围绕 “创业者初创期最希望获得的支持”、“声场给初创公司带来哪些机会”、“对声场未来的期望” 等话题展开了圆桌对话。

魏珂表示：“RTC 技术是声网的强项，但其他方面我们不是专家，不同领域的专业合作伙伴对我们来说非常重要，比如 360 在 AI 方面非常优秀，亚马逊云科技可以发挥全球云服务器节点的优势、伯索在教育行业也非常专业，所以我们希望跟他们共同来打造围绕实时互动的生态圈，帮助这个赛道的创业者走的更远。”

声网+生态合作伙伴+创业者 构建实时互联网声场

此次 “Agora 创业支持计划” 发布会的主题为 “聚生态·扩声场”，曹璐表示，声场的本意是指媒质中有声波存在的区域，而在实时互联网行业中，声网在赋能各行各业开发者的同时，也与生态合作伙伴、创投基金、创业公司构建实时互联网的声场，彼此之间互相输出资源，在赋能创业者的同时，也推动实时互联网行业的快速发展。

一方面，声网作为实时互联网行业的技术赋能者，一直在不断的精进技术、创新产品，推动实时互联网行业的进步。去年以来，声网接连推出了首创轻互动直播的产品 “极速直播”、节省带宽成本的 “低码高清”、节省 90% 开发时间的教育 aPaaS 产品 “灵动课堂” 等一系列创新产品。还推出了实时互动行业首个体验质量标准 XLA，这是业内首个围绕用户实际体验建立的可量化、可查证、可赔付的体验质量标准和保证，推动实时互动行业建立标准化、透明化的体验质量标准。今年 1 月，声网还收购了国内领先的即时通讯云和客服云服务商 “环信”，通过 RTC+IM，补充实时互动云版图，更好的服务实时互联网的开发者。

另一方面，声网 Agora 也在积极推动构建实时互联网生态，“云市场” 推出 1 年半以来已经在全球入驻了 50+合作伙伴。在去年，声网发布了云市场 2.0 版本，将合作伙伴产品与声网 API 深度整合，使开发者可以一站式集成，实现完整的实时互动场景。在声网与生态合作伙伴的推动下，未来更多实时互联网行业的开发者、创业者将享受到 Agora 云市场的加速服务。

而在资本层面，声网是实时互联网赛道的技术赋能者，五源资本（原晨兴资本）是最早发现实时互联网赛道的投资机构，双方一路走来，都是实时互联网赛道的重要驱动者。去年声网更是联合五源资本、奇绩创坛举办了 “RTE 2020 实时互联网创业挑战赛”，吸引到了覆盖教育、VR、泛娱乐等众多应用场景的 100 余家创业公司报名参赛。通过 “实时互联网创业挑战赛” 可以持续挖掘更多实时互联网赛道的创新企业，并通过对创新企业的扶持，加速企业创新和成长，最终推动实时互联网行业规模进一步扩大。同时，在加入 “Agora 创业支持计划” 的创新企业中，创新性与商业价值突出的企业将有望获得下一期实时互联网创业挑战赛的直通卡。