随着多国开启并逐步推进新冠疫苗接种，全球新冠新增确诊病例和死亡病例数不断下降，疫情向好趋势明显，但形式依旧严峻，很多专家表示疫情真正的 “拐点” 尚未到来。BEYOND 国际科技创新博览会秉持以人为本的理念，也为来自全球的科技创新者可以更好地参与，将原定于 6 月的大会延期至 2021 年 8 月 26-28 日举行。

同时，BEYOND 国际科技创新博览会组委会经讨论后决定将大会时间由 2 天扩展到 3 天，以便于吸纳更多全球优质丰富的资源齐聚大会，有更加充足的时间交流和展示全区最新的科技产品和服务，力争为大家呈现后疫情时代第一场极具国际化的科技创新盛会，将 BEYOND 国际科技创新博览会打造成为亚太地区顶尖的年度国际科技盛会。

BEYOND 国际科技创新博览会将聚合全球科技创新并链接产业生态，展区设立影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科技以及投融资五大板块，汇集来自五大领域各个细分行业的产业链上下游的企业参展，展出前沿的科技创新技术以及科技创新对各个行业的影响和落地应用的产品或者服务，并同期举办投融资、政府合作、商务合作等对接会，促进行业内部的相互交流合作并推动行业间的跨界融合，推动科技创新在生活、生产、娱乐等等场景中的应用。

同期，BEYOND 国际科技创新博览会还将举办数十场垂直论坛，深入剖析和挖掘涉及绿色经济、节能环保、农业与食品科技、医疗、健康、生命科学、未来出行、智慧城市、5G 物联网、金融科技、智慧生活、消费升级、未来科技等行业的风向和技术革新和产业创新内核，邀请国内外科技创新领域企业、全球各产业头部企业参与联动，共同构建国内国外双循环的新的格局。