互联网保险平台「海保科技」宣布，获得来自心元资本的数百万元天使轮融资。本轮融资将主要应用于系统研发与市场推广。

当前，中国已是世界第二大保险市场，保险代理人数高达 900 万，保险业也迎来真正的黄金发展阶段。但由于疫情影响，加之 80 后、90 后等互联网原住民成为消费主力，消费者的习惯逐渐向线上化、个性化和多样化转变。因此，保险业必然面临着三个趋势：客户行为加速线上化、运营模式全面数字化，以及产品形态更加多样化。

创始人孙达表示，在这样的市场趋势与大环境下，海保科技致力于整合保险行业上下游资源，解决原有的市场需求空白和服务响应难题，推动保险机构及保险从业者向数字化、智能化转型升级。而「海量保 App」便是协助保险代理人顺应时代趋势、转变销售观念和模式的最佳展业工具。

海保科技旗下海量保 App 于 2020 年 3 月发布，是基于人工智能、云计算和大数据三位一体的互联互通，推广应用人工智能展业新模式，建立快速精准的保险数字化服务体系，帮助保险代理人提高展业效率，做好客户服务的展业平台。

依托云计算、大数据、人工智能等多项新兴技术，海量保 App 拥有数字化功能，支持计划书输出、产品对比、获客线索追踪、保单储存及评测，还能运用大数据分析不同用户特征，对代理人进行客源的精准推荐；依托客户画像等功能，对消费者行为和投保倾向进行深度挖掘，使其在社交端完成成交转化。同时，海量保 App 拥有海量保险产品以及定制产品，帮助代理人满足客户多样化、个性化的需求，解决代理人成交难的问题。代理人也可以通过推广链接获取高额推广费，提高个人收入，延长保险代理人职业生涯。

关于海保科技接下来的战略佈局，创办人孙达表示：“未来，海保科技将在线上及线下两个模块深度发力。线上赋能保险科技、线下变革保险服务，线上与线下的进一步融合已经成为不可逆的发展方向。这是新趋势，更是新机会。”

“线上，继续完善海量保的功能，不断在寻找客户、客户沟通、异议处理、保单促成等销售链条上精耕细作。同时，丰富海保知识库，深化海保机器人项目。一旦代理人无法回答客户问题，就可以通过海保机器人获得相应的答复，帮代理人省去不少繁冗工作，更好的维护客源、提升专业技能。”

“线下，海保科技从战略层面推出了 ‘启航计划’，在全国重点战略城市寻找海保合伙人，面向当地市场做线下体验店——海保之家，进而和客户进行深入的沟通与服务。之后，客户不但能在空中和云端解决问题、满足需求，还能在线下门店参观学习、深度体验。”

心元资本合伙人滑雪认为，海保科技站在代理人的角度，充分考虑代理人的工作场景，在此基础上开发提供各类展业工具，为代理人提供高效的自助销售服务。海保科技是心元资本触达保险 A 端市场的重要战略投资，心元资本还将与海量保 App 一起深耕保险 A 端市场，遵守银保监《保险代理人监管规定》，推动独立代理人发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。