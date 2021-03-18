美图公司日前发布公告称，其全资子公司 Miracle Vision 于 2021 年 3 月 17 日根据加密货币投资计划在公开市场交易中进一步购买了 16000 单位的以太币和 386.08581655 单位的比特币，总对价约为 2840 万美元和约为 2160 万美元。截至 3 月 17 日，美图已累计净购买了价值约 9000 万美元的加密货币。
美图董事认为，加密货币购买之条款属公平合理，并按一般商业条款进行，符合本公司及其股东之整体利益。
本月早些时候，美图宣布，其于 2021 年 3 月 5 日在公开市场交易中购买了 15000 单位的以太币和 379.1214267 单位的比特币，这两种加密货币的总对价分别约为 2210 万美元和 1790 万美元。
至于购买加密货币的理由和益处，美图董事会拿出了之前的那套说辞：
董事会认为，区块链技术具有颠覆现有金融和科技行业的潜力，类似于移动互联网颠覆了 PC 互联网以及众多其他离线行业的方式。董事会认为，区块链行业仍处于早期阶段，类似于 2005 年左右的移动互联网行业。在此背景下，董事会认为，加密货币具有足够的升值空间，并且在此时通过将其部分现金储备金分配到加密货币，可以用作资金管理中分散持有现金之风险（由于全球各国央行在资金管理方面大幅度增加货币供应量而产生的贬值压力）。更重要的是，董事会认为，这能向投资者和利益持份者表明本集团接受技术革新的抱负和决心，从而为进军区块链行业做好了准备。尽管区块链具有长期利好前景，但总体而言，短期内加密货币的价格仍然会有波幅，因此董事会目前决定投资以市值计最大的两种加密货币以太币和比特币，董事会相信这投资能最大化提高长远股东价值。