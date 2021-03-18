美图公司日前发布公告称，其全资子公司 Miracle Vision 于 2021 年 3 月 17 日根据加密货币投资计划在公开市场交易中进一步购买了 16000 单位的以太币和 386.08581655 单位的比特币，总对价约为 2840 万美元和约为 2160 万美元。截至 3 月 17 日，美图已累计净购买了价值约 9000 万美元的加密货币。

美图董事认为，加密货币购买之条款属公平合理，并按一般商业条款进行，符合本公司及其股东之整体利益。

本月早些时候，美图宣布，其于 2021 年 3 月 5 日在公开市场交易中购买了 15000 单位的以太币和 379.1214267 单位的比特币，这两种加密货币的总对价分别约为 2210 万美元和 1790 万美元。

至于购买加密货币的理由和益处，美图董事会拿出了之前的那套说辞：