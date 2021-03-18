3 月 17 日，浙江大学教育基金会和繁星公益基金签署捐赠协议，设立 “浙江大学上海高等研究院繁星科学基金”（下称 “繁星科学基金”），推动浙江大学在生物、医疗、农业、食品等多领域交叉方向展开基础研究及前沿探索。

据悉，捐赠方繁星公益基金由拼多多创始人、浙江大学校友黄峥及拼多多创始团队发起并捐赠成立，致力于在生命科学、农业科技、食品安全和医疗健康等领域作出社会贡献，重点关注前沿技术和基础科研方面的探索。

同日，黄峥发布 2021 年度致股东信，宣布董事会已批准其辞去拼多多董事长职位。同时他承诺，个人名下的股票在未来三年内继续锁定，不出售。黄峥表示，辞任后将专注于食品科学和生命科学领域，为拼多多未来十年高速高质量纵深发展探索新空间。

他举例展望了自己将长期致力的科研领域——通过对农产品种植过程的方法的控制，探索对马铃薯、番薯、西红柿等潜在的有害重金属含量进行有效控制，同时对其可能有的、有益的微量元素进行可控的标准化提升等。

早在 2020 年 7 月，40 岁的黄峥就以致全员信的方式，宣布卸任拼多多 CEO，同时表示，将按照 IPO 时的承诺，连同创始团队一起，捐赠约 2.37% 的公司股份，正式成立 “繁星公益基金”，旨在推动社会责任建设和科学研究。该慈善基金为不可撤销的慈善基金，由独立受托人管理，保证慈善基金的所有资产全部用于公益用途。

据了解，作为第一期资助，繁星公益基金将在未来 3-5 年向浙江大学教育基金会捐助 1 亿美元，用于 “计算+生物医疗”“计算+农业食品” 和 “先进计算” 三个创新实验室的科学研究项目。此次捐赠，是繁星公益基金自成立以来数额最大的一笔捐赠。首批项目包括 “面向超大规模时序关联数据的实时图推理机研究”“重大脑认知障碍的闭环调控”“肿瘤免疫新抗原设计与应用” 和 “细胞培养人造鱼肉研究” 等。

当日，繁星科学基金宣布成立理事会和学术委员会。理事会理事长由中国科学院院士、浙江大学校长吴朝晖担任，副理事长由繁星公益基金秘书长戎莉莉担任。学术委员会由相关领域国内外权威专家组成，首期学术委员会主任由中国工程院院士陈纯教授担任，专家成员有中国工程院院士宁光教授、中国科学院院士吴朝晖教授、中国工程院院士万建民教授、诺贝尔化学奖获得者 Michael Levitt 教授、荷兰瓦赫宁根大学及研究中心董事会战略顾问 Raoul Bino 教授。