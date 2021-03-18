内容科技公司特赞（Tezign.com）今日宣布获得 C2 轮融资，由淡马锡（Temasek）领投，独秀资本（UnicornCapital Partners）、C 资本（CVentures）、软银中国和所有老投资人（红杉中国、赫斯特资本、线性资本、靖亚资本、心元资本等）跟投。去年 8 月，特赞宣布完成 C1 轮融资，由红杉中国领投，全部老投资人跟投。C 轮累计融资 1 亿美元，穆棉资本担任 C 轮系列融资独家财务顾问。

特赞成立于 2015 年，该公司为全球品牌提供创意、管理、生成、优化全流程一站式解决方案。该公司将聚合全球化的设计创意营销供给资源，服务全球化的企业客户，并通过数据、算法和智能赋能企业，帮助企业实现设计创意营销服务的全面智能化。其客户包括：阿里巴巴、字节跳动、联合利华、星巴克、资生堂、拜耳、百威、蚂蚁金服、平安集团、雀巢、腾讯、欧莱雅等上千家中大型企业。2017 年，特赞和同济大学共同成立设计人工智能实验室，进行设计创意人工智能的研究和人才培养。

特赞表示，本轮融资后将在产品、研发、数据和底层技术上做更大的投入，也将拓展业务团队，设立华南办公室；以内容体验数据资产管理作为平台，拓展不同行业的中大型企业的平台化和智能化内容生产、内容流转的场景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。