3 月 17 日，中国联通与天津市政府签订《“十四五” 时期推动京津冀协同发展打造 “全 5G 城市” 战略合作协议》。根据协议，双方将开展 5G 新基建、工业互联网、数据中心和智慧城市等重点领域的建设与合作。

截至 2021 年初，中国联通已在天津开通 5G 基站 7176 个，实现城区、重点乡镇连续覆盖；发挥基础通信及创新业务领域优势，先后参与了天津市信创云、政务网、技防网、智慧平安社区、市区两级智慧河长等多个项目建设，全力支撑天津智慧城市建设；积极促进行业深度融合，打造出 “5G 智慧港口”“5GV2X 车联网” 等 2 个国家级、8 个市级行业试点示范场景，推动天津市产业数字化、网络化、智能化升级，持续赋能政府和企业数字化转型；面向千万家庭率先开启 “千兆 5G、千兆宽带、千兆 Wi-Fi” 的三千兆时代，以一体化、高品质的业务和网络能力提供 “高带宽+大语音+大流量+大视频+智能终端+智能组网+丰富权益” 高价值服务，为津城百姓带来一站式、全场景高速上网极致体验。

协议签署后，天津市政府将支持中国联通参与天津市 5G 新基建、工业互联网、数据中心和智慧城市等重点领域的建设。中国联通则将以此次签约为契机，积极参与天津新型智慧城市、数字产业、新基建、工业互联网等领域建设，领航人工智能，助推天津打造 “全 5G 城市”。