3 月 18 日，极狐信息技术（湖北）有限公司（以下简称 “极狐公司”）正式宣布在中国武汉注册成立。极狐公司是由高成资本、红杉宽带与全球开源软件开发和项目管理协同平台 GitLab 公司共同成立的中国合资公司，首轮获得数亿元人民币投资。

极狐公司将基于核心开放（Open-core）原则，面向中国市场提供覆盖软件创新全生命周期的本地化一站式开源软件开发运维（DevOps）平台及相关定制化产品和解决方案。

依托开源 GitLab CE（社区版）和源码开放 GitLab EE（企业版）等核心产品和技术背书，GitLab 在全球范围内估算拥有超过 3000 万的注册用户和 10 万以上的企业客户。在中国，GitLab 拥有数百万的开源用户。

为更好地服务中国用户、对接中国合作伙伴，GitLab 公司与高成资本和红杉宽带合作成立极狐公司，并与极狐公司签署授权协议约定向极狐公司提供独家知识产权和品牌授权，保持源代码同步持续更新，把极狐公司构建成具有全球领先的技术、由中国资本推动、中国本地团队管理运营、全面对接中国软件服务生态、服务于中国用户的新型中外合资企业。

GitLab 公司联合创始人兼 CEO Sid Sijbrandij 表示：“ 我们一直期待以适应中国企业需求的本地化方式，扩大 GitLab 开源软件在中国的使用和访问量。通过与红杉宽带和高成资本的合作，极狐公司将在战略、技术、产品、定价和运营层面获得完整的自主权。”

基于此合作模式，极狐公司同时兼具国际领先技术和品牌授权，以及国内本地企业的竞争力与灵活性。公司将针对中国用户需求，将 GitLab DevOps 平台和企业级解决方案充分本地化，并与 GitLab 国际版本持续同步更新。与此同时，极狐公司自主研发并独立运营 GitLab CN 开源代码库（代号：JH），推出 GitLab 中国发行版——GitLab JH，持有独立知识产权，实现 100% 的国产化独立运营。