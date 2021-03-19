近日，深圳市企企通科技有限公司（简称 “企企通”）完成了由涌铧投资、昆仲资本、考拉基金、银河系创投和蔷薇大树投资的 C 轮融资，跃为资本担任独家财务顾问。

企企通表示，本轮融资完成后将继续丰富 SRM（供应商关系管理系统）行业解决方案，升级产品功能和客户服务体验，并基于 SRM 平台持续为企业和供应商提供更为丰富的增值服务，多轮驱动高速增长。

企企通成立于 2014 年，目前在上海、广州、北京、深圳、杭州、苏州、天津、武汉、青岛、长沙、成都、重庆、西安设有分子公司和办事处，未来仍将持续深化一、二线城市战略合作和服务，并发力向三、四线城市全面覆盖。

企企通拥有几千家客户，如立白、海尔、京东方、Lily、玛氏、扬子江药业、联合汽车电子、延长壳牌、永旺梦乐城、佳帮手、丰巢、天威、康尼等。在电商、新零售、互联网教育等新兴行业，也不乏成功客户案例，SRM 系统可广泛适用于各行各业的采购供应链管理流程和需求，未来企企通将持续服务各行业细分领域的头部客户，并凭借可快速复制的行业产品和销售网络效应、标杆效应深耕行业，广泛覆盖行业内中小企业。

企企通自主研发的 SRM 平台，具有易学易用、灵活配置、快速交付的特点。未来企企通将持续升级中台，优化迭代生产采购和非生产采购流程产品，同时继续完善企业的增值服务产品矩阵。

企企通经过多年的发展，已构建覆盖企业供应商管理和采购管理全生命周期的完整产品矩阵，积累了大量的应用场景和行业标杆案例，未来企企通将持续对 SRM 产品迭代升级投入，丰富 SRM 行业解决方案，让产品更加市场化。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。