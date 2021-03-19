根据 Sensor Tower 发布的最新数据，过去一年美国玩家在解谜手游上的支出增长了 31.4%，达到 46 亿美元。以下是详细报告内容：

Sensor Tower 平台的游戏分类和游戏洞察工具，将游戏按照玩法类型进行划分，从而帮助开发人员快速了解不同手游类型的最新趋势。通过这两个工具，我们分析了过去一年解谜手游在美国的市场表现，以及 11 个解谜手游子分类中，收入和下载量增长最快的分支。

2020 年 3 月至今年 2 月期间，美国市场应用内购收入最高的解谜手游是 King 旗下的经典三消游戏《糖果粉碎传奇》，吸金超过 6.43 亿美元。Playrix 旗下两款消除+装饰手游《梦幻家园》和《梦幻花园》分列第 2 和第 3 名。

下载量方面，过去一年解谜手游在美区共获得 6.85 亿次下载，同比增长 11.7%。下载量最高的游戏是 Playrix 旗下消除+装饰手游《梦幻水族箱》，获得 1560 万次下载。Magic Tavern《Project Makeover》和 Unico Studio《Brain Test》分列第 2 和第 3 名。

过去一年，消除+装饰手游是解谜手游 11 个子分类中，收入最高、增长最快的类别。该子分类全年在美区的应用内购收入达到 16 亿美元，同比增长 65.6%。虽然归属到每个子分类的游戏数量有所不同，但从平均每个游戏的收入来看，消除+装饰手游的收入仍然最高。

以《Brain Test》和风眼科技《脑洞大师》为代表的其他解谜手游是下载量最高的子分类，全年下载量达到 1.83 亿次。下载量增长最快的子分类是以 Loop Games《Match 3D》和 Higgs Technology《Tile Master》为代表的其他三消手游，下载量同比增长 174% 至 2960 万次。

平均每下载付费方面，经典三消手游仍然处于领先地位，过去一年达到 34 美元。砖块消除和消除+装扮子类别分列第 2 和第 3。说明：这一指标由统计期内收入除以同期下载量，而非历史总下载量。

解谜手游在过去一年迎来了快速增长。疫情期间，玩家在线娱乐需求激增无疑使这类游戏获得下载量和收入的增长；但游戏内容创新、独特的主题/玩法融合，无疑将这一品类推向新的高度。在消除+、时尚/末日生存等主题的新趋势下，我们看到解谜手游仍有充足的增长空间。