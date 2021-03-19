微博公布了 2020 年第四季度及全年未经审计的财务报告。财报显示，微博第四季度净营收 5.134 亿美元，同比增长 10%；广告和营销营收 4.535 亿美元，同比增长 12%；增值服务营收 5990 万美元，同比下降 4%。归属于微博的净利润为 2900 万美元，非美国通用会计准则归属于微博的净利润为 2.127 亿美元。

微博 2020 年 12 月的月活跃用户数为 5.21 亿，较上年同期净增约 500 万。月活跃用户数中约 94% 为移动端用户。2020 年 12 月平均日活跃用户数为 2.25 亿，较上年同期净增约 300 万。

整个 2020 年，微博的净营收为 16.9 亿美元，较上年度下降 4%。归属于微博的净利润为 3.134 亿美元，非美国通用会计准则归属于微博的净利润为 5.475 亿美元。

“2020 年微博以稳健的业绩表现画上句点。” 微博首席执行官王高飞表示，“在 2020 年的非常时期，微博充分证明了自身作为中国领先社交媒体不可或缺的价值，服务于用户公开社交领域的需求，并进一步加强了视频和社区产品的功能。商业化方面，我们看到公司的营收和利润在四季度恢复了稳健增长的态势。进入 2021 年，微博将充分把握市场加速线上化的机会，通过差异化的社交广告产品和持续优化的广告竞价体系，获取市场增量的广告预算。”

同时，微博公司委任王巍先生担任公司首席运营官。王巍先生于 2000 年加入新浪公司，并在新浪先后担任多个职位；委任曹菲女士担任公司的首席财务官。任命自 3 月 18 日起生效。

微博预计 2021 年第一季度按去年同期汇率计算的净营收年对年增幅将在 25% 至 30% 之间。