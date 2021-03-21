如果说大众汽车希望通过其统一的电池单元专注于规模和成本，那不是保时捷的主要关注点。这家德国高级汽车制造商将从大众汽车的电池平台中受益，但其客户更关心高性能。这就是为什么该公司将阳极押在硅上，并计划为其电动汽车建立大功率充电区域的原因。

奥利弗·布鲁姆（Oliver Blume）在 “大众电池日” 上谈到了这些计划。根据保时捷首席执行官的说法，该公司始终是高性能汽车的代名词，在赛车运动中具有悠久的历史，可帮助其开发出许多量产的内燃发动机汽车，而电动汽车的想法与此类似。

保时捷将在 Taycan 上应用 919 Hybrid 所学到的性能解决方案，例如 800V 电池组和冷却概念，使其能够通过多次加速测试。保时捷还可以使用 Taycan 所需的 919 Hybrid 虚拟开发方法。

也就是说，布鲁姆相信保时捷将成为高性能电池化学领域的领导者。他们将使用高性能的冷却概念，优化的电池设计以及新材料，例如阳极中的硅。保时捷首席执行官表示，这些优质电池将全部在欧洲制造。我们甚至说是在瑞典的 Skellefteå，位于大众汽车公司和 Northvolt 的大型工厂。

硅具有比石墨好的一些技术优势，例如可以存储十倍于锂离子的容量，低得多的锂镀覆趋势，以及可以使用较薄的材料层，从而在减轻重量的同时降低了内部电阻。

保时捷将继续寻求支持电动汽车高性能的新解决方案。根据 Blume 的说法，保时捷的目标是使能量密度提高 40％，功率密度提高 50％，并且能够在比当前电池高出 35％的温度下工作。

这些最先进的电池的目标还在于减轻 30％的重量，降低 25％的内部电阻和 40％的恢复性能。这几乎就像使电池更像电容器一样工作，而没有它们的缺点。兰博基尼下注使用 Terzo Millenio 概念将这两种超级电容器 “伪装” 为车身面板和电池。也许保时捷正在考虑类似的方法。

由于保时捷驾驶员将尽可能地（并希望在合法时）尽力抓住其汽车的高性能，因此该公司将创建其所谓的保时捷 HPC 工作站。他们将在欧洲主要高速公路上提供 6 到 12 个 350 kW 或更高的充电点，以补充保时捷在公路旅行中独特的充电解决方案。

Blume 承诺，保时捷将为保时捷客户选择吸引人的地点，以 “确保获得最舒适，最快的长途旅行体验。” 它们将具有独特的设计，豪华的等候区，并且所有充电器都将被覆盖以提供有效的天气保护。

这个想法是为保时捷车主在需要更多充电点来补充 Ionity 充电器不足时所需，从而提供独特体验。尽管将来它们的续航里程可能更长，但用力踩踏板将始终需要更大的电力消耗。使它们更舒适无疑是一个明智的策略。