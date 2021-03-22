波兰清洁技术业务公司 Airly 今天宣布，该公司已筹集 330 万美元融资，以便在全球范围内扩大其由 AI 驱动的空气质量平台。Airly 的客户包含 600 多个地方政府和城市，例如香港、雅加达、奥斯陆、格拉纳达，以及飞利浦、维珍、Innogy、普华永道、威立雅和斯堪斯卡等企业客户。Airly 将在英国和美国开设办事处，并将员工数量增加一倍。

该轮融资由总部位于伦敦的早期风险基金 firstminute capital 领投，该基金由大英帝国司令勋章获得者 Brent Hoberman 领导并得到 70 多位独角兽科技企业创始人的支持。其他天使投资者也参与了此次活动，包括：Uber 创始人 Garrett Camp via Expa、Bolt 首席执行官 Markus Villig、WIRED David Rowan 创始主编、Pipedrive 创始人 Ragnar Sass 以及 Leaders for Climate Action 联合创始人 Ferry Heilemann。既有的投资者，包括 Sir Richard Branson Family Office 和 Henkel 董事会成员 Konstantin von Unger，也参加了此轮融资。现有投资者包括 Giant Ventures 和罗纳德·科恩家族。

Airly 通过 AI 驱动的算法可以预测未来 24 小时的空气污染且可验证率高达 95%，从而提供可行的见解。Airly 为全球客户提供了一个环境信息平台，具体通过部署传感器网络来跟踪所有关键的污染源，包括颗粒物（PM1、PM2.5、PM10）和气体（NO2、O3 SO2 和 CO）。Airly 的研发部门还与移动出行公司合作，推出配备传感器的汽车和踏板车，从而以更高的精确度跟踪空气质量。

根据一项新的研究，每年有超过 1000 万人死于空气污染——远远超过新冠疫情可能造成的死亡人数。空气污染增加了罹患中风、失智症、心脏病、肺癌和慢性呼吸道疾病的风险，儿童尤其易受影响。Airly 最近的研究表明，空气产生的颗粒物质与新冠肺炎相关的人均死亡率之间存在很高的关联性。世界上第一个被证明因空气污染暴露而死亡的人是在 2020 年 12 月被宣布的，当时九岁的 Ella Adoo-Kissi-Debrah 因急性呼吸衰竭、严重哮喘和空气污染暴露而死亡。

Airly 联合创始人兼首席执行官 Wiktor Warchałowski 评论道：“污染空气是我们健康中的一个祸害——它就像一场进展缓慢的疫情。改善空气质量需要成为全球疫情后重建的核心工作，Airly 就是走向无污染城市的第一步。借助这笔资金，我们可以扩大在全球的业务范围，以便支持更多的城市、企业和社区恢复空气质量，并为他们提供数据和可行的见解。”

鉴于全球 62% 的政府没有共享实时空气质量数据，Airly 为政府、媒体和企业提供准确、超本土化的预测数据，以解决面临的空气污染问题。Airly 的平台可作为街道级别的污染警告系统，为城市和企业以较低的成本提供较高准确性的实时服务。

firstminute capital 联合创始人兼执行主席 Brent Hoberman 表示：“由于公众和政治界对空气质量危机的认识达到了顶峰，从加州火灾到伦敦标志性的空气污染致死事件都反映了这一问题，空气质量数据将成为消费者、公司和决策者的一项关键的工具。 凭借他们的技术（与现有解决方案相比，成本大幅降低），Airly 可以提供更加密集且准确率高达 95% 的 AI 驱动性预测。我们 firstminute capital 相信，Airly 有望成为全球空气质量数据的唯一真实来源。”

除了改进其环境信息平台和算法，Airly 还将利用这笔资金扩大团队，在多个国家增加销售、营销和工程人才。该公司将在 2021 年底前将其目前的 35 人员工团队大致扩大一倍。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。