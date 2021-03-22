今日，戴森官方发布了新品预告片，预告将于 3 月 25 日发布新品。延续戴森一贯的未来科技感，预告片展示了绿色光束扫过地面的画面，隐约透露了关于新品的关键线索。结合预告片中的科技亮点和使用场景来看，这款神秘新品应该与地面清洁有关，很有可能是无绳吸尘器或扫地机器人。

小编大胆猜测，此次戴森或将把激光技术应用到全新的领域，带来令人 “眼前一亮” 的科技新体验。激光是指原子受激辐射后产生的光，因其具有亮度高、方向性好、单色性好、相干性高等特点，在医学、通信、航天航空等高精尖领域得到重要应用。激光技术也持续受到国内外企业和科研机构重视，其中美国国家航空航天局（NASA）已将激光技术应用于探测研究海洋浮游植物、寻找火星生命及深空着陆等用途。随着激光技术的不断发展与普及，其应用场景也开始渗透到更多行业，推动和引领各相关技术领域的创新和升级。

值得注意的是，此次选择绿色激光，或因为绿色相比于红色、蓝色其他颜色的激光波长更小、亮度更大，因此更容易帮助人眼察觉其他光照条件下不易见的物体。片中的绿色激光像是检测雷达般扫过地面，最后呈现出了神秘的 “X” 字样，似乎暗示着这次的新产品与地面清洁相关。有猜测称，新品很有可能就是一款无绳吸尘器。

从无绳吸尘器、无叶风扇、再到 Air Warp 美发造型器，戴森每次推出的新品都能带来惊喜，以意想不到的方式解决消费者痛点，相信本次新品也不例外。除了绿色激光的新应用，另一支预告片里的神秘技术也同样令人期待。3 月 25 日戴森新品发布会，答案即将揭晓。