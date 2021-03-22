3 月 22 日，国内一站式能源服务平台能链集团宣布完成新一轮 2 亿美元战略融资。本轮融资由贝恩资本（Bain Capital）领投，老股东愉悦资本继续跟投，华兴资本继续担任独家财务顾问。综合今年年初招银国际领投的 1 亿美元融资，能链本次战略轮系列融资累计金额达 3 亿美元。能链股东还包括中金资本、洪泰基金旗下国调洪泰、中小企业发展基金、小米集团、蔚来资本、KIP 中国等。

能链成立于 2016 年，是能源物联网 EIoT 及能源新零售平台，覆盖油、电、氢、气多能源品类，推出 NaaS（NewLink as a Service），为数万家企业及上亿车主提供数字能源解决方案。能链产品及服务包括能链团油、能链快电、能链云、能链综合能源港、能链直供等，通过数据直联，实现 C2M 直采直供，提高能源周转效率。

能链创始人戴震表示：“能链，以 NaaS 为中间原点，以能源零售为入口的消费线，以能源资产管理为入口的连锁线，构建一横一纵、一减一替的碳中和能源生态。用 NaaS（连接即服务）取代 SaaS（软件即服务），开创全球能源物联新时代。碳中和的大幕展开，期待能链的 Auto Power 时代徐徐到来。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。