近日，国内工控网络安全企业北京威努特技术有限公司宣布完成 3 亿元 D 轮战略融资。本轮融资由中国国有资本风险投资基金股份有限公司领投，保利汇鑫股权基金投资管理有限公司及多家老股东跟投。

威努特成立于 2014 年，公司规模 300 人，总部位于北京，并在上海、广州、南京、天津、西安、成都等地建立了分公司与办事处。该公司是全球六家荣获国际自动化协会安全合规学会 ISASecure CRT Tool 认证企业之一，以及亚太地区唯一国际自动化学会（ISA）全球网络安全联盟（GCA）创始成员。

威努特以创新的 “白环境” 整体解决方案为核心，自主研发了全系列工控网络安全专用产品，拥有 64 项发明专利、64 项软件著作权、70 项原创漏洞证明等核心知识产权。该公司积极牵头和参与工控网络安全领域国家、行业标准制定，受邀出色完成新中国 70 周年庆典、中共十九大、两会等重大活动的网络安保任务。威努特迄今已成功为电力、轨道交通、石油石化、军工、烟草、市政、智能制造、冶金等国家重要行业 1000 多家工业企业提供了全面有效的安全保障。

据介绍，威努特已连续四年保持国内工控安全市场占有率第一，2020 年公司营收已超过 1.5 亿元，净利润 4000 万元。

威努特表示，本轮融资并不是简单的财务投资，其重大意义在于与中国国有资本风险投资基金和保利汇鑫股权基金投资管理有限公司两投资方未来的战略合作。两位央企股东的入股，将 “极大地提升威努特品牌声誉与信用价值地位”。未来，双方将在业务、资源等方面开展深入合作，做好投后赋能，促进威努特与更多央企的合作，在已有的业务基础上加快国际化的进程。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。