3 月 22 日，DevSecOps 敏捷安全厂商悬镜安全宣布完成近亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由腾讯产业生态投资领投，红杉中国继续加持。悬镜安全表示将进一步深化和腾讯产业投资生态的战略协同，在公有云、私有云及产业侧整体敏捷安全解决方案上形成深度整合，持续扩大在华北、华东、华南、华中、西南等地区的规模化产品服务交付能力，加速覆盖金融电商、能源电力、智能制造、电信运营商及互联网头部厂商等企业级安全市场。

悬镜安全成立于 2014 年 9 月，总部位于北京市中关村软件园，由北京大学网络安全技术研究团队 “XMIRROR” 主导创立，专注于以 AI 技术为核心的 DevSecOps 软件供应链持续威胁一体化检测防御。

该公司旗下原创悬镜 DevSecOps 智适应威胁管理体系主要覆盖从威胁建模、开源治理、风险发现、威胁模拟到检测响应等关键环节的开发运营一体化敏捷安全产品及以实战攻防对抗为特色的政企安全服务，帮助政企组织逐步构筑一套适应自身业务弹性发展、面向敏捷业务交付并引领未来架构演进的内生安全开发运营体系。当前，践行悬镜敏捷安全理念并应用悬镜解决方案的企业机构包括中国银联、中国银行、中国工商银行、中国平安、中信建投证券、中国石化、中国石油、中国电信研究院、中体彩、人民网、国家电网、北京大学、中兴通讯、中国工程物理研究院等。

本轮领投方腾讯产业生态投资表示，在安全左移、敏捷开发和信创的大背景下，国内 DevSecOps 迎来巨大增长空间。悬镜安全的产品已广泛服务于金融、能源电力、运营商和头部互联网厂商，产品和技术实力处于领先地位。腾讯将与悬镜安全进一步加深合作与战略协同，共同为行业构筑下一代敏捷安全体系。

上轮独家领投方红杉中国董事总经理翟佳表示：“将安全嵌入 DevOps 流程形成 DevSecOps，符合当前的敏捷开发需求趋势，使得安全可以 ‘左移’ 和 ‘右移’。DevSecOps 渗透至研发到运营整个软件生命周期，帮助企业在软件开发阶段就可以检测和修复漏洞，降低成本和风险，这是网络安全的新兴重要发展方向。在这一领域不断深耕的悬镜具有领先优势，构筑了较深的行业壁垒，并且业务进展迅速，拓展了多个行业的标杆客户，发展前景长期看好。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。