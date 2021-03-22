上海臻格生物技术有限公司（简称 “臻格生物”）日前宣布完成 7000 万美元 B 轮融资，由启明创投和 IDG 资本共同领投，招银国际、金浦投资、国科嘉和、杭州复林投资跟投；A 轮股东 LYFE Capital（济峰）、国方资本和君信资本继续加持。

臻格生物累计融资金额达到 1.25 亿美元。本轮资金用于临港新片区商业化生产基地建设，该基地含多条 GMP 标准 2000L、5000L 和 500L 灌流商业化原液生产线和成品灌装线等，占地 45.8 亩。

臻格生物成立于 2017 年，是一家注册于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的国家级高新技术企业。其在上海周浦医谷、美国马里兰州设有研发中心，在上海临港生命蓝湾拥有 cGMP 中试和商业生产基地。

臻格生物的核心业务为大分子生物药 CDMO 服务、哺乳动物细胞培养基开发及生产等。具体包括：大分子药物成药性分析、大分子药物的 CMC 临床申报总包、细胞株开发、工艺开发与优化、中试生产、临床样品生产和商业化 CMO 服务、工艺表征与验证研究、药物分析服务、细胞培养基配方开发和商业化生产等。

臻格生物目前已经累计服务了 80 多家客户，完成了 100 多个项目，其中包括多个临床阶段生产服务和大量完整 IND 申报等技术服务，药物类型覆盖单克隆抗体、双特异抗体、抗体偶联药物（ADC）、融合蛋白、疫苗等。

臻格生物的专家团队曾经开发了国内第一个 PD-1 抗体生产工艺，产率高、价格低，造福了广大癌症患者；开发的 Avastin 生物类似药创造了中国企业第一次无发补申报美国 Biosimilar 获美国 FDA 临床 I、III 期批件的记录。创始人陈建新在细胞培养技术方面具有超过 30 年的研发和生产经验，在多家跨国公司任职，曾带领团队创造了用于抗体生产的动物细胞流加培养滴度 14.5g/L 的业界纪录。

除大分子 CDMO 服务外，该公司还整合了细胞培养平台、营养物/代谢物分析平台和重组蛋白分析平台、干粉培养基中试生产平台，为客户定制开发最优化的基础培养基、补料培养基和灌流培养基配方，帮助客户提高蛋白表达量、改善抗体质量；并提供干粉培养基的 GMP 大规模商业生产。公司还提供包括国内工业界第一家 AUC（Analytical Ultra-Centrifugation）在内的各种仪器分析服务。

目前公司在周浦国际医学园区拥有 4500㎡ 的生物药研发中心；在上海自贸区临港新片区拥有 10000㎡ 的生物药 GMP 中试生产线，和年产 200 吨哺乳动物细胞培养基 GMP 商业生产线，建设中的 66000㎡ 商业化生产基地，以及 6500㎡ ADC 研发和生产中心。同时公司在美国马里兰州 Rockville 设有 4000 平方英尺的研发实验室。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。