彭博社报道称，苹果的 HomePod mini 智能音箱内部还有尚未公开的温度和湿度传感器。iFixit 已确认了传感器的确切位置，而传感器似乎与音箱的内部组件分开放置，因此可以测量外部温度。该传感器的确切型号是德州仪器的 1.5 x 1.5mm HDC2010 湿度和温度数字传感器。

报道指出，尽管 HomePod mini 用户目前无法使用该传感器，但苹果在内部讨论过，允许该传感器向其他智能家居设备（如恒温器或风扇）提供数据。这样可以为智能供暖设备提供有关房间温度的更多信息，或者在感觉到房间达到一定温度时允许智能音箱触发开启诸如风扇之类的设备。上述功能可以通过苹果的智能家居生态系统 HomeKit 来运行。

亚马逊的 Echo 音箱内包含温度传感器，Google 上周发布的 Nest Hub 中也内置了传感器，可帮助用户在睡觉时监控房间温度。

苹果方面拒绝对彭博社的报道置评。值得注意的是，此前出现过至少一次，设备中包含某硬件，但在产品发布一段时间后才被激活的情况。2008 年，苹果当时发布的 iPod touch 内含蓝牙芯片，但直到发布后的第二年，其才能够与蓝牙设备连接。HomePod mini 未来或许也会获得固件更新以支持温度和湿度监测功能。