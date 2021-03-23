3 月 23 日，专注于开发创新双抗药物的临床阶段生物制药公司岸迈生物宣布完成 1.2 亿美元 C 轮融资。此轮融资由招银国际 CMBI 和韩国未来资产基金 Mirae Asset Financial Group 共同领投，由弘毅投资、鱼鹰资管、燕创资本、Octagon Capital、文化企业家，以及投资人郑志刚和上湾资本等共同参与，现有投资机构如德诚资本、国投创新、夏尔巴投资和潜龙投资积极跟投。华兴资本担任本次交易的独家财务顾问。

岸迈生物表示，此次筹集的资金将用于推进其 EMB-01、EMB-02 和 EMB-06 正在进行的人体临床研究，并拓展公司新型双特异性抗体等生物药的产品管线。由招银国际 CMBI 提名的戎璟先生和由韩国未来 Mirae 提名的 Sungwon Song 先生将加入到岸迈生物董事会。

岸迈生物是一家创新型国际化生物技术企业，在上海和苏州分别设有研发中心和中试基地。该公司正在针对肿瘤和其他临床需求高的领域进行管线上双抗系列原创产品的开发。EMB-01 同时靶向肿瘤细胞的 EGFR 和 cMET，目前正在中国和美国同时进行 I/II 期临床研究。EMB-02 作为岸迈开发的第二个治疗性临床阶段的双抗药物，同时靶向免疫检查点蛋白 PD-1 和 LAG-3，该药物在对 PD-1 抗体单药治疗耐药的临床前模型中显示出了显著的抗肿瘤活性，并于去年获得美国 FDA 批准进入临床。岸迈管线的第三个候选药物 EMB-06 是具有差异化的靶向 CD3 和 BCMA 的 T 细胞接合器双抗，已在澳大利亚获准启动临床试验。

岸迈生物首席执行官兼创始人吴辰冰博士表示：“C 轮融资的资金用于加速我们的三个临床项目 EMB-01、EMB-02 和 EMB-06，并推动公司研发管线中的其他候选药物进入临床，同时继续开发基于岸迈专有的 FIT-Ig 技术平台产生的原创双抗分子。目前岸迈已经有三个产品正在进行人体临床试验中，管线中还有数个高价值的候选项目正迈向临床，我们对岸迈的发展战略和创造长期价值的能力充满信心。在岸迈生物迈步踏入下一个重要发展阶段之际，我们非常感谢此轮新加盟的以及原有投资者的支持，岸迈生物将继续致力于为全球患者提供创新的双特异性抗体治疗方案。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。