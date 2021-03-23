3 月 23 日，国内保险科技龙头众安在线财产保险股份有限公司（6060.HK，以下称众安）发布 2020 年业绩报告，公司归母净利润达人民币 5.5 亿，实现扭亏为盈，众安的盈利验证了互联网保险商业模式，在行业具有里程碑意义。

自上市以来，众安持续追求有质量的增长，2020 年保费同比增长 14.2%，达到 167 亿元，被保用户数量增至 5.2 亿，总保单超过 79 亿张。同时公司的综合成本率大幅改善至 102.5%。成立仅仅七年，众安就跻身国内前十大财险公司。

众安保险 CEO 姜兴表示，“众安不仅仅是一家保险公司，我们坚定地执行 ‘保险+科技’ 双引擎驱动战略，始终坚持将科技与保险进行全流程的深度融合，用科技赋能保险价值链，最大化释放生态协同价值。”

随着健康生态 “医+药+保” 服务闭环打通、自有平台高地建设、科技输出迅速占领市场，众安的保险科技护城河已经形成。业务方面，互联网保险板块进入了稳定盈利期，科技输出方兴未艾，虚拟银行等布局更打开了新的想象空间。

互联网保险进入收获期

健康生态是众安在线去年业务增长的第一大驱动力。2020 年新冠疫情爆发，唤醒了用户的健康保障意识和对保险的需求。众安把握住市场机遇，健康生态去年实现总保费 66 亿元，同比增长 37.4%，超过行业增速的两倍。

同时，众安在线对健康生态进行战略升级，一方面不断创新迭代，推出尊享 e 生 2020（门急诊版）、众安重疾险（多次赔付版）等创新产品，今年初上线尊着力打造，通过众安互联网医院，完成了 “医+药+保” 服务闭环，实现了产品从低频健康保障向高频医疗服务升级。

公司推出的 “众安医管家” 拥有逾 2000 名医生，能为健康生态中 2390 万被保用户提供 7*24 小时的在线问诊、电子处方及送药上门服务。从疾病预防到健康管理，众安健康生态一站式全流程的服务，满足了用户各项医疗服务需求。用户粘性因此变得更高，去年个险用户 ARPU（每人平均收入）达到 453 元，较 2018 年翻了接近一倍。

从健康险支付端突破，众安的边界正在从中端医疗险延申至大健康市场。据行业研究报告预测，2025 年，中端医疗险市场规模将达到 2000 亿元，大健康则接近 15 万亿元。

数字生活生态是众安业绩增长的另一个主要来源，数字生活包括电商、在线出行等新型生活和消费场景。2020 年，众安数字生活板块贡献保费 63 亿元，同比增长 25.2%。其中，手机碎屏险、宠物险等创新业务收入占比从 2019 年 4% 升至去年的 16%。

众安手机碎屏险抓住了 5G 时代换机潮的市场需求，基于大数据风控能力和创新拍照投保技术，去年服务用户超过百万。宠物经济催生的宠物险则是众安创新业务的另一大亮点，鼻纹识别技术的帮助下，超百万宠物主为爱宠购买了保险。目前我国境内宠物险渗透率仅有 1%，相较成熟地区还有巨大的增长空间。

经过 7 年耕耘，众安的互联网保险板块已经进入收获期，连续两年实现盈利，商业模式得到验证。

值得一提的是，去年疫情期间，众安互联网医院向全国用户提供了 24 小时发热问诊服务，对于确诊用户开设了理赔绿色通道，对居家隔离的用户提供了最高 10 万保额的公益赠险。众安还向小微企业推出了营业中断险，助力企业复工复产。

自有平台实现用户运营蜕变

保险板块的快速增长还得益于自有平台的建设，去年健康生态中 32% 的保费来自自有平台。2020 年自有平台飞速成长，其贡献保费同比翻番，达到 21.7 亿元，占公司总保费比例从 2018 年的 2% 大幅提升至 2020 年的 13%。

春节期间，众安特约赞助了抖音 “家乡团圆年”，亮相春晚红包雨，获得 150 亿次的品牌曝光，为自有平台带来海量流量。借助在短视频、直播等新场景运营，以及邀请张国立为品牌代言人，去年众安自有平台在抖音和快手等视频阵地粉丝量位居行业第一，在抖音的品牌知名度提升了 3 倍，众安保险 APP 月活增长了 2.6 倍。

发展自有平台能够有效降低渠道费用，让用户沉淀下来、享受到更多元和更定制化的服务。数据显示，众安自有平台加购率达到 16.6%，且自有平台尊享系列用户续保率和 ARPU 都超过非自有平台。通过自有平台，众安也实现从产品运营到用户运营的蜕变。

科技输出将成新增长极

去年 12 月，众安将区块链技术与保险业务深度融合，出具了全国第一张数字人民币保单。凭借在人工智能、大数据、云计算等科技上领先优势，众安重塑了保险价值链条，大大提升运营效率，节约了成本，助力公司实现有质量的增长。

虽然是保险公司，但众安在线的工程师和技术人员占员工总数的 47%，去年科技研发投入高达 9 亿元，令众安更像是一家科技公司。众安作为保险科技龙头也将经过沉淀和验证后的科技能力向外部输出。

2020 年疫情，促使越来越多保险公司意识到线上化的重要性。与此同时，银保监会提出目标，到 2022 年，国内财险公司的主要业务线上化率应达到 80% 以上。随着整个保险行业数字化转型步伐加快，公司科技业务输出也在快速拓展市场。