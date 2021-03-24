日前，百度昆仑芯片业务完成了独立融资协议的签署，投后估值约 130 亿元人民币。本轮融资由 CPE 源峰领投，IDG 资本、君联资本、元禾璞华跟投。

百度昆仑芯片是百度自主研发的云端 AI 通用芯片。在 2018 年 7 月举办的百度 AI 开发者大会上，百度公司董事长兼 CEO 李彦宏正式宣布，百度自研 AI 芯片命名为昆仑，并成立相关业务部门。

百度昆仑 1 于 2019 年流片成功，2020 年量产。目前，百度昆仑 1 已经量产超过 2 万片，在百度搜索引擎和百度智能云生态伙伴等场景广泛部署，赋能互联网、工业制造、智慧城市、智慧交通、科研等领域。正在研发中的百度昆仑 2 将于 2021 年下半年实现量产，其性能比百度昆仑 1 再提升 3 倍。

百度昆仑芯片具备高性能、低成本、高灵活性、自主可控的特点。百度昆仑芯片使得百度大脑具备了更完备的软硬一体的能力，形成了从芯片到深度学习框架、核心算法、平台、生态的 AI 全栈技术布局。

百度昆仑芯片支持全部 AI 场景和应用，百度昆仑和飞桨（开源深度学习平台）融合，芯片+操作系统的组合可以构建强大的软件生态护城河。

作为百度公司 AI 生态的重要业务之一，百度昆仑芯片业务独立融资后，将进一步在芯片领域精耕细作，积极探索，与百度公司紧密协同。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。